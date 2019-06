À découvrir sur vos écrans

Iris Gagnon-Paradis

La Presse La Presse Des suggestions de séries, films, documentaires et émissions provenant de toutes les plateformes

SUR NETFLIX Dark Série de science-fiction La première saison de Dark, une série de science-fiction venue d'Allemagne, nous avait tenus en haleine avec son intrigue complexe aux nombreux rebondissements et son atmosphère anxiogène. Voilà que la deuxième saison est enfin arrivée sur Netflix la semaine dernière. Explorant les enchevêtrements vertigineux - souvent lourds de conséquences - du voyage dans le temps, Dark est à la fois terrifiante et fascinante. Se déroulant à Winden, une petite ville fictive de l'ex-Allemagne de l'Ouest où plane l'ombre d'une vieille centrale nucléaire, la saison 2 commence là où la première se terminait, alors que Jonas vient d'atterrir dans un futur post-apocalyptique. Bonne nouvelle : une troisième saison a déjà été annoncée. Dès maintenant. Sur HBO Ramy Youssef : Feelings Stand-up

L'acteur et auteur américain d'origine égyptienne Ramy Youssef fait ses débuts sur HBO avec son spectacle Feelings. Ce dernier s'est fait connaître par son rôle de Ramy Hassan dans sa série Ramy, lancée en avril dernier sur Hulu, où il joue le rôle d'un musulman millénial qui doit composer avec ses origines américaines, son héritage égyptien et sa foi musulmane. Un thème qui revient dans ce premier stand-up, traité de façon plus humoristique. Un show qui mise sur ce qui nous rassemble en tant qu'êtres humains en cette ère où règnent les divisions. Le 29 juin. Sur Showtime The Loudest Voice Minisérie

The Loudest Voice s'intéresse à la montée et à la chute du réseau de télévision Fox News, aux États-Unis, et plus particulièrement à son fondateur, Roger Ailes, incarné par un Russell Crowe méconnaissable. Inspirée du livre The Loudest Voice in the Room, écrit par le journaliste Gabriel Sherman et adapté par Tom McCarthy (Spotlight), cette minisérie de sept épisodes, où Naomi Watts incarne la présentatrice Gretchen Carlson, montre comment le réseau a permis la montée du Parti républicain, devenant son porte-voix, et s'attarde aussi au comportement d'Ailes, accusé de harcèlement sexuel. Troublant. Le 30 juin. En location Les Héritières (The Heiresses) Drame

Récompensé du prix du meilleur film au Festival du film de Sydney l'an dernier, ce film du réalisateur Marcelo Martinessi a aussi permis à son actrice principale, Ana Brun, de remporter l'Ours d'argent de la meilleure actrice à Berlin. Se déroulant dans le milieu conservateur blanc du Paraguay - une élite qui représente à peine 10 % de la population -, ce drame tout en finesse, qu'on a aussi qualifié de film aux accents queers, met en scène Chela (Ana Brun) et Chiquita, deux descendantes d'une famille fortunée vivant ensemble depuis 30 ans, qui voient leurs vies bouleversées alors que la deuxième se retrouve en prison pour fraude et que la première se voit aux prises avec une nouvelle réalité. Devant se réduire à offrir un service de taxi local, Chela rencontrera Angy, avec qui elle développera une nouvelle connexion et ira ainsi, pour la première fois, à la rencontre d'elle-même. Le 2 juillet. Sur Planète + Sur les traces de Maria Chapdelaine Documentaire