À découvrir sur vos écrans

André Duchesne

Sur Netflix Le chant du loup, long métrage de fiction Netflix met en ligne aujourd'hui le thriller maritime français Le chant du loup (The Wolf's Call), premier long métrage d'Antonin Baudry qui, dans le passé, a coécrit le scénario du film Quai d'Orsay de Bertrand Tavernier. Le chant du loup, c'est l'histoire de Chanteraide (François Civil), une oreille d'or, spécialiste de l'acoustique sous-marine. À bord du sous-marin nucléaire Le Titane, il joue sa vie, et celle de ses camarades, à l'approche d'un grave conflit. Omar Cy, Mathieu Kassovitz et Reda Kated sont de la distribution. Dès aujourd'hui Sur ICI ARTV

Pour emporter - avec Michèle Audette, rencontre À l'occasion de la Journée nationale des peuples autochtones, ARTV rediffuse l'entretien accordé par la militante innue Michèle Audette à France Beaudoin dans le cadre de l'émission de rencontres Pour emporter. Mme Audette était une des commissaires de l'Enquête nationale sur les femmes et les filles autochtones disparues et assassinées dont le récent rapport a conclu à un génocide. Voilà une excellente occasion d'en savoir plus sur les enjeux et préjugés auxquels font face les peuples autochtones. Mme Audette évoque aussi avec humour des passages de sa vie. Demain, 20 h Sur VRAK

Veep, comédie Tous vos amis vous parlent depuis des années de la série Veep mettant en vedette Julia Louis-Dreyfus, et votre gentil sourire cache votre ignorance. Le moment est venu de rattraper ce (long) retard, puisque VRAK se lance dans la diffusion de cette comédie mordante dont la vedette est... le poste de la vice-présidence des États-Unis. Si vous ne saviez pas encore que le détenteur de ce poste est condamné à inaugurer des parterres de chrysanthèmes, vous le saurez bien assez vite. Quoiqu'ici, la vice-présidente Selina Meyer a d'autres ambitions. Dimanche, 22 h et 22 h 30 Sur HBO

Years and Years, minisérie En France, le journal Le Point a titré « Le futur glaçant et crédible de la Grande-Bretagne » pour introduire cette nouvelle série britannique qui, s'amorçant en 2019, se projette dans les 15 prochaines années. Des années pas du tout réjouissantes durant lesquelles la politicienne ultra-populiste Vivienne Rook (Emma Thompson) entreprend une montée vers le pouvoir dans un monde déjà apocalyptique. L'histoire est vue à travers le regard des membres de la très éclectique famille Lyons de Manchester. Lundi, 21 h En VSD et DVD