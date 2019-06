Attention, télé nucléaire et contagieuse

Non, il ne s'agit pas d'un documentaire, mais bien d'une reconstitution dramatique - et légèrement romancée - du terrible accident nucléaire qui a empoisonné l'Ukraine, l'URSS et une partie de l'Europe au printemps 1986.

Vous déclenchez la première heure et c'est impossible de mettre sur pause tellement l'histoire est terrifiante, angoissante et enlevante. Super Écran amorce la diffusion de Tchernobyl jeudi à 22 h. En anglais, Chernobyl (avec cette orthographe, soyez vigilants) se retrouve notamment sur Crave et HBO Canada sur demande.

Le premier épisode sur un total de cinq, qui détaille la nuit fatidique du 26 avril où le réacteur numéro quatre a explosé, est un chef-d'oeuvre, rien de moins.

La panique à la centrale, l'aveuglement volontaire de l'ingénieur en chef, les pompiers municipaux qui débarquent sur les lieux contaminés sans protection adéquate et les habitants de la ville de Pripiat qui dansent - sans le savoir - sous une pluie de particules radioactives, on regarde ces événements en grinçant des dents et en état de tachycardie avancé. C'est irréel, complètement lunaire.

Le gouvernement de Mikhaïl Gorbatchev ment de façon éhontée sur les dangers réels de la déflagration et refuse d'évacuer la petite communauté. Épaulés par le haut gradé du parti communiste Boris Shcherbina, le scientifique Valeri Legassov et sa collègue physicienne nucléaire Ulana Khomyuk tentent de recoller les morceaux du puzzle. Mais le KGB épie leurs gestes et contrôle toute l'information transmise à la population.

Visuellement, la minisérie Tchernobyl est magnifique. Comme si une pellicule de plomb recouvrait chacune des scènes, reconstruites avec un impressionnant souci du détail.

La musique anxiogène, couplée aux grésillements des compteurs de radiation, exacerbe notre sentiment d'enfermement.

Tchernobyl montre aussi de façon très crue les effets de la radioactivité sur les corps humains. Les soldats et pompiers qui ont été exposés aux plus fortes doses d'isotopes ont péri, en moins de deux semaines, dans des douleurs atroces.

Au fil du récit de ce désastre, on apprend un paquet d'informations scientifiques sur l'industrie nucléaire. Les protagonistes parlent constamment de bouton AZ-5, de l'effet Tcherenkov ou du fonctionnement de réacteurs RBMK sans jamais perdre notre intérêt. C'est fascinant, pour paraphraser Charles Tisseyre.

La minisérie Tchernobyl est devenue hier l'émission de télé la mieux cotée de tout le site web IMDb (9,6 sur 10), surpassant Breaking Bad. Sur le site Rotten Tomatoes, Tchernobyl a décroché une note de 94 %.

La secousse (atomique) provoquée par Tchernobyl vous remuera longtemps. C'est fort à ce point-là.