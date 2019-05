À découvrir sur vos écrans

La populaire série Black Mirror est de retour, pour une cinquième saison. Plus que jamais d'actualité, la série dystopique, qui met en scène des personnages et un environnement différents dans chaque épisode, est liée par la même thématique, soit l'omniprésence des écrans et leurs dérives possibles, dans un monde pas si lointain. Cette nouvelle saison revient à la formule originale de la première, avec trois épisodes seulement, dont un mettant en vedette Miley Cyrus, qui joue une star de la pop, Ashley O, dont le succès est loin d'être l'antidote à ses problèmes, alors qu'elle lance sur le marché une poupée techno à son image.

Il aura fallu plus d'une décennie pour que le projet d'un film dérivé de la populaire série Deadwood voie le jour. En effet, dès l'annulation surprise de la série, qui a été sur les ondes de HBO de 2004 à 2006, son créateur, David Milch, avait caressé un tel projet. Campé en 1889, soit environ 10 ans après la fin de la saison 3, le film réunit la majorité de la distribution originale, alors que des résidants passés et présents de Deadwood se réunissent pour célébrer l'entrée du Dakota du Sud dans l'Union en tant que 40 e État américain. Bien sûr, les choses n'en resteront pas là... Une belle façon de boucler la boucle pour les fans de la série.

Si la première saison de la série Les prodiges, diffusée sur YouTube et Koze.tv, vous avait fait bien rigoler, vous serez heureux de retrouver le duo composé de Julien Lacroix et de Yannick de Martino dans une deuxième saison de 10 courts épisodes, cette fois offerte sur Tou.tv. Toujours convaincus que le succès est à portée de main, les deux acolytes imbus d'eux-mêmes annoncent lors d'un talk-show populaire qu'ils sont en production d'un film. Et voilà qu'ils n'ont que trois mois pour faire le meilleur film... de tous les temps, évidemment.

My Next Guest Needs No Introduction with David Letterman, talk-show

Barack Obama, George Clooney, Tina Fey et Jay-Z, entre autres, se sont assis avec David Letterman - qui porte toujours sa longue barbe blanche - pour son talk-show My Next Guest Needs No Introduction. Voilà que Netflix mettra en ligne demain les cinq épisodes de la deuxième saison, avec une liste d'invités de haut niveau, dont Kanye West - qui évoque sa bipolarité dans la bande-annonce -, Ellen DeGeneres et le champion de F1 Lewis Hamilton.

Dès le 31 mai

Sur AMC