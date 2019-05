Adam Levine quitte The Voice après 16 saisons

Adam Levine quitte l'émission The Voice, du réseau NBC, après y avoir participé pendant 16 saisons.

Associated Press New York

L'animateur Carson Daly en a fait l'annonce vendredi matin, lors de l'émission Today. M. Daly a ajouté que la chanteuse Gwen Stefani reviendrait à The Voice pour la 17e saison pour occuper le fauteuil d'Adam Levine.

Dans un long message sur le réseau social Instagram, le leader du groupe Maroon 5 a écrit vendredi que la série primée aux Emmy « avait été une expérience marquante pour la vie, qui me tiendra à coeur pour toujours ».

M. Levine faisait partie de la distribution originale du concours de chant lors de son lancement en 2011, aux côtés de Christina Aguilera, Blake Shelton et CeeLo Green. Christina Aguilera et CeeLo Green ont pris des pauses de la série, permettant à des vedettes comme Pharrell Williams, Kelly Clarkson et John Legend de s'asseoir sur leur chaise. Blake Shelton n'a jamais quitté la série.

Il n'était pas clair si Adam Levine quittait la série pour de bon. Les représentants du chanteur et de NBC n'ont pas immédiatement répondu aux courriels de l'Associated Press.