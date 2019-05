À découvrir sur vos écrans

Chantal Guy

Des suggestions de séries, films, documentaires et émissions provenant de toutes les plateformes.

Sur Netflix What/If, minisérie Du créateur de Revenge, Mike Kelley, cette anthologie proposera chaque saison une fable morale sur le bien, le mal, le pouvoir, et ce qu'on est prêt à faire pour atteindre le succès. Pour cette première saison, Renée Zellweger incarne une femme riche et sans scrupules qui propose d'aider un couple à démarrer son entreprise, en échange d'une nuit avec le mari. On n'est pas loin du sujet du film Proposition indécente, mais cette fois, c'est une femme qui tente le diable dans cette production qui suscite déjà beaucoup de curiosité. En ligne demain. Sur Sundance

The Name of the Rose, série à suspense En 1986, l'adaptation du célèbre roman d'Umberto Eco par Jean-Jacques Annaud avait marqué les esprits et donné un second souffle à la carrière de Sean Connery. Cette coproduction entre l'Italie et l'Allemagne de huit épisodes réalisés par Giacomo Battiato met en vedette John Turturro dans le rôle de Guillaume de Baskerville (petit clin d'oeil à Sherlock Holmes ici), accompagné de son jeune novice Adso (Damian Hardung) qui doit enquêter sur une série de meurtres commis dans une abbaye italienne en 1327. Rupert Everett incarne quant à lui Bernardo Gui, le méchant inquisiteur. Ce soir, 22 h. En location

Apollo 11, documentaire Ce documentaire de Todd Douglas Miller acclamé unanimement par la critique a fait sensation parce qu'il recrée l'émotion de la première mission spatiale sur la Lune en 1969. Sans narration, sans interviews ou témoignages, le réalisateur s'appuie sur des images d'archives qui étaient inédites depuis 50 ans et qui montrent l'un des grands moments de l'histoire des États-Unis et même du monde, quand Neil Armstrong est devenu le premier être humain à marcher sur la Lune devant les yeux ahuris de millions de gens. Sur Prime Vide

Good Omens, minisérie fantastique Good Omens est une adaptation du roman à succès de Terry Pratchett et de Neil Gaiman paru en 1990 - Gaiman a scénarisé et a collaboré de près à cette production d'Amazon Prime et de BBC Two. Sur un ton très humoristique, un ange (Michael Sheen) et un démon (David Tennant), qui ont fini par beaucoup aimer leurs habitudes sur Terre depuis 6000 ans, s'allient pour empêcher la venue de l'Antéchrist et la fin de ce monde dont ils profitent tant. On trouve aussi au générique Anna Maxwell Martin, Jon Hamm et Miranda Richardson. Le 31 mai. À onf.ca

Agrandir Anne Hébert PHOTO FOURNIE PAR L'ONF