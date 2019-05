Remplir le creux de l'été

Les chaînes américaines câblées comme HBO ou Showtime ont compris ce principe il y a plusieurs années déjà. Il n'y a plus rien de potable à l'antenne des chaînes généralistes l'été ? Parfait ! On va profiter de ce creux de vague pour mettre en orbite nos séries prestigieuses.

Game of Thrones 8, Killing Eve 2, The Handmaid's Tale 3 (9 juin), Stranger Things 3 (4 juillet) ou Big Little Lies 2 (9 juin) : toutes ces grosses productions démarrent quand les terrasses débordent de gens bien trop contents de siroter leur campari-soda à l'extérieur, même s'ils portent encore leur doudoune The North Face.

Cette stratégie de contre-programmation fonctionne à merveille. Et ces excellentes émissions, qui cumulent une kyrielle de récompenses, cartonnent.

Parce qu'elles regorgent de qualités, bien sûr, et parce qu'elles ne sont pas en concurrence avec 42 autres titres pour notre temps de visionnement.

Jamais on ne verrait Radio-Canada programmer Les pays d'en haut en juin ou TVA lancer une nouvelle saison de L'heure bleue en juillet. Au Québec, les séries de fiction se ratatinent et débarrassent le plancher en mars ou en avril, pour ne reprendre qu'à la mi-septembre.

Comme si l'été se pointait à Pâques et que tous les amateurs de téléséries passaient toutes leurs soirées au parc à faire de la slackline (pire punition au monde).

Alors, pendant cette longue pause estivale de L'échappée ou de 5e Rang, on nous sert des magazines d'été funky, des quiz légers, des téléréalités culinaires, des talk-shows amusants, de même que des reprises de Complexe G et de 1res fois.

Les fans de séries québécoises rongent leur frein ou en profitent pour rattraper le retard accumulé dans District 31. Divulgâcheur : Nadine Legrand meurt et Jeff Morin aussi.

Entre vous et moi, ce n'est pas la série acadienne Conséquences de Radio-Canada qui retiendra les fans de bonne télé de se brancher à Netflix ou à Crave. Ça ne s'améliore vraiment pas à Moncton, doux Jésus.