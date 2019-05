Le grand retour télé de Roy Dupuis

En mars, elle a auditionné pour le rôle principal du nouveau téléroman de Danielle Trottier (Unité 9), Toute la vie, et elle l'a déroché. Peu de temps après, Roy Dupuis, qui a délaissé la télévision depuis Les rescapés en 2012, s'est joint à la distribution de cette série annuelle, qui se déroulera dans une école réservée à des adolescentes enceintes ou déjà mamans.

Hélène Bourgeois Leclerc et Roy Dupuis y camperont Tina et Christophe, respectivement la directrice et le nouveau psychoéducateur de l'école Marie-Labrecque, fortement inspirée du centre Rosalie-Jetté de Montréal.

« Tina est une femme forte, de tête et de coeur. Elle est veuve depuis quelques années », explique Hélène Bourgeois Leclerc, encore sur le nuage de sa victoire au gala Artis dimanche soir.

Quant à Christophe, le bras droit de Tina à l'école Marie-Labrecque, il a traversé une enfance extrêmement difficile. « C'est pour cette raison qu'il se retrouve là. Il est rendu à un point où il veut donner aux autres ce qu'il n'a pas eu. Il arrive d'un milieu où il a travaillé avec des hommes violents », explique Roy Dupuis en entrevue.

C'est connu, Roy Dupuis n'est pas le plus bavard avec les journalistes. Hier matin, avec sa casquette vissée sur la tête et ses grosses bottes aux pieds, il semblait toutefois dans de meilleures dispositions. Il a perdu beaucoup de poids, taillé sa barbe et coupé ses cheveux.

Il faut dire que Roy Dupuis a souvent collaboré avec la productrice de Toute la vie, Fabienne Larouche, notamment sur Scoop et Urgence. « J'ai été charmé par l'idée même de l'école. C'est intelligent, sensible, moderne », confie Roy Dupuis.

Fanny Mallette et Emmanuel Bilodeau interpréteront les parents d'Anaïs (Cassandra Latreille), treize ans et demi, qui attend son premier bébé. Thomas Delorme, fils de Sébastien Delorme et de Julie Perreault, campera Tommy, 17 ans, le père de l'enfant d'Anaïs.

Nathalie Mallette incarnera l'infirmière de l'école et Gabriel D'Almeida Freitas, la covedette du prochain film de Xavier Dolan, sera le chef cuisinier.