Le dessin animé d'un Canadien censuré par CBS

Le copropriétaire du studio torontois Head Gear Animation produit des courts métrages musicaux qui sont diffusés dans la série The Good Fight, un drame juridique diffusé sur le site d'écoute en ligne CBS All Access.

M. Angel a relaté que lui et Jonathan Coulton, un Américain qui écrit et interprète les chansons sur lesquelles sont basées les caricatures, ont généralement toute la liberté pour caricaturer les actualités du jour.

Mais dans un récent épisode de l'émission, un segment qui faisait référence à la censure en Chine a été remplacé par un avis de huit secondes signalant que «CBS avait censuré ce contenu».

Un porte-parole de CBS All Access a déclaré dans un communiqué que des inquiétudes avaient été soulevées sur le sujet du court métrage, ce pourquoi le réseau a trouvé une «solution créative» avec les producteurs.

M. Angel n'a pu commenter sur le contenu du segment, mais selon l'hebdomadaire The New Yorker, il faisait référence à plusieurs objets et symboles qui sont interdits en Chine.