À découvrir sur vos écrans

Iris Gagnon-Paradis

La Presse La Presse Des suggestions de séries, films, documentaires et émissions provenant de toutes les plateformes.

Sur Netflix The Society, série Inspirée librement du roman Lord of the Flies (Sa Majesté des mouches) de William Golding, cette nouvelle série signée Netflix s'éloigne du synopsis original (mettant en scène de jeunes garçons laissés à eux-même dans une île déserte après un écrasement d'avion) en transportant un groupe d'adolescents dans une version vide - et sans adultes - de leur ville de Nouvelle-Angleterre. Ils doivent créer une nouvelle société, mais bientôt, frictions et jalousies auront raison de leur semblant de civilisation. Dès le 10 mai Sur ONF.ca

Bêtes de famille, court métrage Pour souligner la fête des Mères, l'ONF a mis en ligne hier gratuitement sur son site web le court métrage d'Alexandra Lemay Bêtes de famille, déjà présenté dans plusieurs festivals. Amusant, le court métrage d'animation image par image (stop motion) est basé sur la relation de la cinéaste avec sa mère, avec les voix d'Anne Dorval et d'Émilie Bibeau. Au menu : bébés, caniches, dinosaures et spaghettis volants ! Dès aujourd'hui Sur ICI Explora O5 : 5 continents à la nage, documentaire Cinq continents et dix pays, reliés à la nage, en 74 jours : voilà l'exploit hors du commun qu'a accompli le Québécois Normand Jr Piché, qui a décidé de réaliser ce rêve après une difficile remise en question de sa vie amoureuse et professionnelle. Une aventure que relate ce documentaire diffusé en primeur sur ICI Explora et qui s'attarde aux nombreux enjeux auxquels le nageur et son équipe ont fait face durant cette traversée, entre mer et terre. Le 13 mai à 22 h Sur Showtime

Wu-Tang Clan: of Mics and Men, minisérie documentaire Présentée en première au festival de Sundance en janvier et bénéficiant d'une rumeur favorable, cette minisérie documentaire de quatre épisodes sur le phénomène Wu-Tang Clan arrive sur nos écrans. Réalisée par Sacha Jenkins (connu comme le directeur créatif de Mass Appeal), Wu-Tang Clan : Of Mics and Men retrace l'histoire du mythique groupe de hip-hop, de ses débuts à aujourd'hui, au moyen d'entrevues inédites avec les neuf membres toujours en vie et d'images jamais vues auparavant. Le 10 mai à 21 h Sur Netflix

Easy, série La série d'anthologie Easy est à nouveau en selle pour sa troisième et dernière saison, avec à sa barre son créateur et réalisateur, Joe Swanberg. Au menu, le retour de certains personnages favoris des deux précédentes saisons (Elizabeth Reaser, Kate Micucci, Jake Johnson, Marc Maron, Dave Franco), de même que de nouveaux visages, qui ont tous en commun de naviguer - avec une bonne dose d'humour et d'autodérision - dans le monde houleux des relations amoureuses. Dès le 10 mai Sur HBO