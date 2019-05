Un événement Artis en trois volets

DANIÈLE L. GAUTHIER

La Presse Canadienne

Montréal

À TVA, l'événement Artis, 34e édition, se présente en trois volets. D'abord, ce dimanche, 19 h, Anouk Meunier et Patrice Bélanger seront là pour accueillir les invités, au théâtre Denise-Pelletier, et connaître leurs attentes et leurs coups de coeur à Artis, le tapis rouge.