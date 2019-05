Vincent Cassel aura un rôle dans Westworld

Selon le site The Hollywood Reporter, le comédien de 52 ans jouera un « méchant » dans cette série de science-fiction produite par HBO (Game of Thrones), son premier rôle récurrent à la télévision.

Westworld se déroule dans un parc d'attractions peuplé d'androïdes où tout est permis mais dont certains des « hôtes » cybernétiques se rebiffent.

De nouveaux arrivants feront aussi leur arrivée dans la série aux côtés de Vincent Cassel pour la saison 3 : Aaron Paul (Breaking Bad) et Lena Waithe (Master of None).

Après ses succès en France (La haine, Les rivières pourpres, Le pacte des loups), Vincent Cassel a fait ses débuts à Hollywood dans les années 2000 avec des rôles dans Ocean's Twelve et Ocean's Thirteen. Il a été particulièrement remarqué aux États-Unis pour sa participation à Black Swan aux côtés de Natalie Portman.

Le comédien a reçu en 2009 en France le César du meilleur acteur pour son rôle de Jacques Mesrine dans le diptyque L'instinct de mort et L'ennemi public n° 1.