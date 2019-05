À découvrir sur vos écrans

ANDRÉ DUCHESNE, Chantal Guy, Silvia Galipeau

La Presse La Presse Suivre @lamereblogue Des suggestions de séries, films, documentaires et émissions provenant de toutes les plateformes.

En VSD Cold War, long métrage de fiction Si vous avez le temps de regarder un seul film cette semaine, optez pour ce drame campé en Pologne et dans d'autres parties de l'Europe plongées en pleine guerre froide. Déjà gagnant de l'Oscar du meilleur film étranger avec Ida il y a quelques années, le réalisateur Pawel Pawlikowski s'est inspiré de ses parents pour nous revenir avec l'histoire tendre et troublante d'un couple, Zula (Joanna Kulig) et Wiktor (Tomasz Kot), dont l'amour oscille au rythme d'une Europe prise entre les blocs de l'Est et de l'Ouest. Un film extrêmement poignant magnifié par la direction photo de Lukasz Zal et servi par une mise en scène soignée dans chaque plan. Depuis mardi Sur HBO

Chernobyl, minisérie Il y a 33 ans, le 26 avril 1986, la fusion du coeur du réacteur numéro 4 de la centrale de Tchernobyl a entraîné une explosion inimaginable. Avec l'accident de Fukushima au Japon, Tchernobyl allait devenir la plus grande catastrophe nucléaire civile de l'humanité. Le réalisateur Johan Renck revient sur cette histoire et la revisite dans une série de cinq épisodes mettant en vedette Jared Harris, Stellan Skarsgård et Emily Watson. On y suit bien sûr le parcours de ceux qui ont tout tenté pour endiguer la catastrophe ainsi que le sort des secouristes et des populations ambiantes concernées. Le lundi 6 mai à 21 h SUR NETFLIX

Extremely Wicked, Shockingly Evil and Vile, film Si vous avez vu l'intéressante série documentaire Ted Bundy : autoportrait d'un tueur, présentée sur Netflix en février, vous n'apprendrez rien de bien nouveau avec ce film du même réalisateur, qui utilise cette fois la fiction pour montrer comment le tueur en série a réussi à séduire son entourage tout en commettant des crimes atroces pendant des années. Le film est inspiré des mémoires de la fiancée de Bundy, Elizabeth Kloepfer, jouée ici par Lily Collins, mais c'est bien évidemment Zac Efron qui vole le show dans un contre-emploi qui lui va très bien. Mentionnons John Malkovich dans le rôle du juge du célèbre procès télévisé du tueur, mais cela ne sauve en rien le film. À partir de demain sur Netflix Sur Savoir.Media

Trafic, webdocumentaire Trafic est un webdocumentaire sans compromis sur l'exploitation sexuelle des jeunes filles. L'excellente réalisatrice Catherine Proulx (De garde 24/7) est à la tête de ce projet avec Arnaud Bouquet en collaboration avec Karine Dubois à la production. La série pose des questions et propose des thèmes frontaux tels : « Ceux qui ferment les yeux », « Dans la tête des clients », « Comment les prostituées se perçoivent-elles ? », etc. Déjà disponible À Télé-Québec