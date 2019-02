TLMEP: de l'éducation au Beachclub

Le spectre des sujets était large dimanche chez Guy A. Lepage, où on autant parlé d'éducation, avec un grand sociologue, Guy Rocher, que de la mort avec Laurent Paquin, et de richesse et de partys avec Olivier Primeau. C'est tout ça, Tout le monde en parle.

Il y a un certain «buzz» autour de la minisérie Le monstre, adaptation du livre d'Ingrid Falaise, qui avait bien meilleure mine qu'à sa précédente visite sur ce plateau en 2015. Elle s'émeut de «tout le chemin parcouru» depuis ce jour. À part le mot d'un ami du «monstre» qu'elle a reçu après le lancement de son livre, Ingrid n'a eu aucune nouvelle de son ex, et n'en souhaite pas. «Si M se prononce, le Québec en entier va l'attendre avec une brique et un fanal», croit-elle.

> Lisez la suite sur le site du Soleil