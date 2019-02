La vie après Occupation double: «On est encore la saveur du mois»

«Dans les premières semaines, ça devenait maladif. Je comparais mes chiffres à ceux des autres, je paniquais quand les autres avaient plus de likes. C'était nocif. J'ai pris mes distances, je me concentre sur mes objectifs. J'aimerais beaucoup continuer dans les médias.» Il serait sur le point d'annoncer une offre en ce sens.

C'était un rêve pour Renaud de participer à Occupation double. «J'ai vu toutes les éditions. En 2018, mon tour est venu. Est-ce que mon but était de devenir influenceur? Pas directement. Est-ce que je voulais avoir de la visibilité et me démarquer? Absolument!»

Il a plutôt choisi de contacter des organismes qui lui tenaient à coeur, comme la Société canadienne de la sclérose en plaques. Il a maintenant un agent. «Je suis pourri, c'est lui qui gère mes réseaux sociaux.» Il accepte des contrats ici et là. Son compte a été piraté et son nombre d'abonnés a fondu. «Je ressens moins de pression.»

Sa dernière vidéo - où on le voit s'amuser avec son neveu - a reçu 52 000 mentions J'aime. Veut-il profiter de cette visibilité? «J'attends les offres. On a une agence, je suis en stand-by. Je ne virerai pas fou à essayer de tout prendre. Si vous vendez des bulles de bain, ne m'approchez pas. Une émission de rénovations? Ça, oui!»

Son plan était de «vivre le trip OD» et de reprendre une vie normale. «Ma vie normale a changé un peu. Chez nous, les gens me regardent d'une façon différente. Ils sont gênés de m'aborder, mais je suis content de répondre à leurs questions.»

Cette saison, Jonathan a été perçu comme le bon gars, intimidé par les garçons et mal-aimé des filles. «Ils en ont mis un peu plus au montage, mais les gens m'ont perçu de façon positive. J'aime ça.»

«Le fait d'être connu, c'est spécial, confie le charpentier-menuisier de Saint-Prime. C'est le fun à vivre parce que je sais que c'est éphémère et que ça ne durera pas 10 ans. Je ne veux pas changer ma vie, je travaille en construction et je veux continuer. Ce n'est pas mon but de devenir Instababe!»

133 000 abonnés Instagram

Sansdrick Lavoie, 29 ans, ne s'en cache pas: il aime la caméra. En mars, il animera l'émission Faites-nous la cour! sur Canal Vie. «Je n'ai jamais été aussi comblé professionnellement. J'aime la lentille, j'aime me sentir compétent. J'adore le public, me faire reconnaître.»

On l'a vu dans OD Bali et OD Grèce. Jamais il n'a oublié la présence des caméras. «C'était instinctif, je savais que j'étais filmé en tout temps et que j'avais l'occasion d'exposer ma personnalité. Si j'ai du succès, je dirais que c'est parce que j'assume tout ce que je dis, tout ce que je fais.»

Il gère seul sa présence sur les réseaux sociaux. «J'apprends mieux quand j'ai à me "démarder". Au début, j'ai refusé plusieurs contrats. À un moment, j'ai paniqué. Et si on ne m'offrait plus rien? Ç'a été un gros défi pour moi de me définir comme influenceur. Le cellulaire est un outil pour moi, pas un passe-temps. Je veux avoir une notoriété pour mon talent, pas pour les photos de mon quotidien.»

Sansdrick se décrit comme animateur, mais ne rejette pas le statut d'influenceur. «L'un ne va pas sans l'autre. J'aime parler aux gens. En télé, c'est difficile de garder un emploi. Instagram m'assure des revenus.» Il vient de signer avec Coors Light, a collaboré avec A & W et LG Canada. «Je ne me suis pas éparpillé, c'est un mal pour un bien.» Les publications qui marchent le mieux? «Faire ce qui me tente!»

Catherine Paquin: faire sourire