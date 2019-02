À découvrir sur vos écrans

Sur Tou.tv

Le monstre, minisérie dramatique

C'est dans une semaine exactement que Tou.tv mettra en ligne les six épisodes de la très attendue minisérie Le monstre, inspirée du livre autobiographique d'Ingrid Falaise, qui a raconté sa relation toxique avec un homme extrêmement violent. Seulement regarder la bande-annonce donne des frissons. Scénarisée par l'auteure de Mémoires vives, Chantal Cadieux, et réalisée par Patrice Sauvé, la série a comme têtes d'affiche Rose-Marie Perreault dans le rôle principal et Mehdi Meskar dans celui de M. Macha Limonchik, Jean-François Pichette, Martine Francke et Marie-Thérèse Fortin complètent la distribution.

Le 21 février

Sur YouTube Premium

Weird City, série de science-fiction

Dans cette minisérie humoristique de science-fiction, on veut rendre hommage à la célèbre émission The Twilight Zone qui a ravi des générations de fans. Six histoires différentes sont racontées dans six épisodes qui se déroulent tous dans la ville de Weird («étrange» en français), dans un avenir où la classe moyenne a disparu. Le réalisateur de Get Out, Jordan Peele, est l'un des producteurs derrière ce projet qui mettra notamment en vedette Mark Hamill, Michael Cera, Sara Gilbert et Yvette Nicole Brown.

Sur Prime Video

Lorena, série documentaire

En 1993, les États-Unis - et le monde entier - étaient passionnés par l'histoire de Lorena Bobbitt, qui avait coupé le pénis de son mari après des années de sévices physiques et psychologiques. Ce documentaire en quatre parties de Joshua Rofé revient sur l'affaire, mais par le prisme de la violence conjugale qu'à l'époque, beaucoup de journalistes (surtout hommes) n'avaient pas prise au sérieux, trop occupés à faire des blagues douteuses.

Le 15 février

Sur HBO

Last Week tonight with John Oliver, émission humoristique

Le Britannique le plus drôle de l'Amérique est de retour pour une sixième année à la barre de ce show, qui résume sans aucune pitié l'actualité de la semaine et qui déterre parfois des affaires hallucinantes qui passent sous le radar des médias.

Le 17 février

Sortie DVD/Location

A Star Is Born, film dramatique

Un peu en retard pour la Saint-Valentin, mais juste avant les Oscars où il a obtenu huit sélections, le film A Star Is Born (V. F.: Une étoile est née) arrive enfin en DVD et en location pour tous ceux et celles qui ont craqué devant ce remake mettant en vedette Bradley Cooper (aussi réalisateur) et Lady Gaga. Un bon film romantique populaire, immense succès au box-office.

Le 19 février