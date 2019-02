La série Modern Family prendra fin l'an prochain

Associated Press Pasadena

La présidente d'ABC Entertainment, Karey Burke, a annoncé mardi la fin prochaine de cette série mettant en vedette la famille élargie - et déjantée - de Jay Pritchett (Ed O'Neill).

Après 11 ans, Modern Family ratera de trois saisons le titre de «comédie de situation» qui aura tenu le plus longtemps au petit écran américain - ce titre appartient toujours à The Adventures of Ozzie & Harriet (1952-1966).

Modern Family a connu un succès instantané dès ses débuts en septembre 2009. Elle a immédiatement raflé cinq années de suite le prix Emmy de la meilleure comédie.

Les acteurs Ty Burrell («Phil»), Julie Bowen («Claire») et Eric Stonestreet («Cameron») ont chacun remporté deux prix Emmy pour leur interprétation.

L'émission est actuellement regardée par près de cinq millions de téléspectateurs chaque semaine aux États-Unis.