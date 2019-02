Une Montréalaise récompensée aux ADG Awards

« We won ! », a modestement écrit Mme Williams sur sa page Facebook en publiant une photo d'elle avec son trophée. Le prix est partagé avec son collègue de plateau Mark White.

Dans la même catégorie où elle était en lice, on retrouvait les directeurs artistiques des séries Better Call Saul, Castle Rock, House of Cards et Ozark.

Rappelons que l'an dernier, Elisabeth Williams avait remporté un Emmy pour son travail sur cette même série dystopique mettant en vedette Elisabeth Moss et présentée sur Hulu.

Au Québec, elle a auparavant travaillé, à diverses fonctions liées aux décors, sur quelques longs métrages et séries télévisées dont Polytechnique de Denis Villeneuve, Mars et Avril de Martin Villeneuve, Les hauts et les bas de Sophie Paquin et Ces gars-là. Au sud de la frontière, elle a notamment travaillé sur la série Fargo.

Dans une entrevue à La Presse+ publiée en mai 2018, Mme Williams indiquait qu'elle travaillerait de nouveau à titre de conceptrice visuelle sur la troisième saison de

The Handmaid's Tale qui est en très grande partie tournée en Ontario.

Samedi soir, le gala des ADG Awards a aussi récompensé les concepteurs visuels des films

The Favourite, Black Panther, Crazy Rich Asians, Isle of Dogs et des séries

The Marvelous Mrs. Maisel, The Alienist, Glow et quelques autres.