Le phénomène M'entends-tu?

Télé-Québec revient à la fiction avec la série M'entends-tu?, qui sera diffusée à la télévision dès demain à 22 h. Pendant les Fêtes, tous les épisodes étaient offerts gratuitement sur son site web et cela a été, de loin, l'émission la plus visionnée.

Télé-Québec sait très bien qu'il n'est pas un acteur aussi important que Radio-Canada ou TVA. Pour marquer son retour à la fiction et s'assurer que les téléspectateurs soient au rendez-vous, son directeur des programmes a décidé de mettre tous les épisodes en ligne uniquement durant la période des Fêtes. Le but? Créer un buzz autour de cette série imaginée par Florence Longpré.

«Nous savons que ça prend du temps avant de découvrir une émission de fiction à Télé-Québec. En prenant le risque de le mettre sur notre plateforme numérique, nous nous sommes dit que ça pouvait avoir un effet de promotion. Les influenceurs vont la visionner et vont en parler. Ç'a fonctionné!», explique Denis Dubois, directeur des programmes à Télé-Québec.

Cela a effectivement été l'émission la plus regardée pendant les Fêtes à Télé-Québec. Elle a même été deux fois plus regardée que l'émission la plus populaire des Fêtes de 2017-2018.

«Le gouvernement a aussi mis une mesure en place pour que Télé-Québec emmène des séries en primeur sur le web. M'entends-tu? fut notre première. En ce moment, vous pouvez voir la série documentaire Kebec. En ensuite, en jeunesse, il y aura Passe-Partout», explique Denis Dubois.

Un ovni

La critique est unanime: M'entends-tu? est une des séries à visionner cet hiver.

«Gros, gros coup de coeur pour la nouvelle comédie dramatique de Télé-Québec, M'entends-tu?, campée dans un quartier montréalais très défavorisé, n'ayons pas peur des mots», a écrit dans nos écrans le chroniqueur Hugo Dumas.

Cet univers met en scène trois femmes, qui sont effectivement loin de vivre dans la dentelle. Elles sont interprétées avec beaucoup de talent par Florence Longpré, Ève Landry et Mélissa Bédard. Mentionnons aussi le rôle de composition de Christian Bégin, qui interprète une travailleuse de rue transsexuelle.

«Florence Longpré est vraiment un ovni dans le milieu télévisuel. Lorsqu'elle nous a approchés avec cette idée, il y a deux ans, elle avait le goût de faire les choses différemment. Dès le départ, je savais qu'on détenait quelque chose», indique Denis Dubois, directeur des programmes à Télé-Québec.

M. Dubois ajoute que le langage est cru et qu'il y a des scènes «assez violentes» dans cette émission.

Il est très fier d'avoir parié sur cette série pour un retour à la fiction: «Notre but est vraiment d'être une vitrine sur le Québec. Que les gens se voient et se questionnent sur notre société. Et l'univers de M'entends-tu?, ça fait partie de notre Québec.»

Le directeur des programmes affirme que si son enveloppe budgétaire était plus garnie, il aimerait beaucoup offrir d'autres fictions, «puisque c'est un beau terrain de jeu» et que «ça reste le meilleur moyen pour atteindre le maximum de personnes».

En attendant, il sera possible de voir la série le mercredi à 22 h, à compter de demain. Les épisodes se retrouveront de nouveau sur la plateforme numérique de Télé-Québec après chaque diffusion à la télévision.