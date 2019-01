Le retour de Lindsay Lohan

Si Lohan n'a jamais cessé de défrayer la chronique pour ses frasques avec l'alcool et la drogue, ses problèmes avec la justice et ses amourettes, elle revient cette fois au premier plan avec ses projets. L'actrice de 32 ans a révélé dans les derniers mois qu'elle dessinait une île privée à Dubaï. Le 30 novembre dernier, la chanteuse Ariana Grande lui a rendu hommage dans le clip Thank U, Next. Elle a également eu droit à la page couverture du magazine Paper sur laquelle elle incarne une version de Blanche-Neige qu'aucune vilaine sorcière ne voudrait affronter.

Époque oblige, la série mettra en vedette un groupe d'influenceurs qui devront prouver leur capacité à générer des clics en matérialisant la vision de leur patronne. L'ex-star de Disney, qui a accumulé les millions depuis sa tendre enfance, sera bien sûr au coeur de l'émission diffusée sur la chaîne MTV et coproduite par la société de production à qui l'on doit Keeping Up with the Kardashians.

L'ancienne vedette de cinéma possède un petit empire commercial dans les îles grecques. Ayant d'abord lancé le Lohan Nightclub à Athènes et le Lohan Beach Club à Rhodes, elle a tout mis en oeuvre pour ouvrir un nouvel établissement festif sur les plages de Mykonos durant la dernière année. Dès le 8 janvier, les curieux pourront suivre ses péripéties de femme d'affaires agrémentées de bulles, de paillettes, de paysages à faire rêver et de substances qui font planer.

D'autres téléréalités

> La méthode KonMari sur Netflix

Après avoir vendu plusieurs millions d'exemplaires de ses livres sur la méthode KonMari, une approche basée sur le désencombrement et le rangement, qui procureraient de multiples bienfaits sur le bonheur et le développement personnel, Marie Kondo débarque sur Netflix. Un peu à la manière utilisée par des émissions de décoration, la Japonaise visitera les gens et les aidera à mieux penser leur environnement de vie. Alors que les psychologues décrivent le rangement comme un comportement naturel de défense contre l'angoisse et l'impuissance, la spécialiste semble répondre à un besoin réel qui risque de rallier les abonnés du service de diffusion en continu.

> Le quotidien d'une ado trans

Le réseau américain TLC diffuse depuis le 1er janvier la cinquième saison de la téléréalité I Am Jazz, une émission illustrant avec délicatesse le quotidien de la jeune trans Jazz Jennings, sa transition et sa vie de famille, avec les hauts et les bas de sa vie d'adolescente. Depuis ses débuts à l'été 2015, la série a été bien reçue par les critiques. Elle a d'ailleurs été récompensée en 2016 du prix Outstanding Reality Program lors de la 27e édition des GLAAD Media Awards, qui récompensent la représentation exceptionnelle des membres de la communauté LGBTQ dans les différentes branches des médias.

> Mariage au premier regard

On pourrait croire que Married at First Sight est l'exemple parfait du côté trash de la réalité, mais peut-être que l'émission a plus de profondeur qu'on ne l'imagine... On y suit des couples formés d'individus qui ont accepté de se marier dès leur première rencontre, sans rien connaître de leur futur conjoint. Soutenus par des experts en relations amoureuses - un psychologue, un sociologue et une sexologue -, ils ont laissé les caméras les suivre après leur mariage et leur lune de miel. Au terme de huit semaines, ils peuvent choisir de divorcer ou de rester ensemble. La nouvelle mouture sera diffusée sur Lifetime.

> Une mission en prison

Des citoyens ordinaires et n'ayant été reconnus coupables d'aucun crime se sont portés volontaires pour passer 60 jours et 60 nuits dans un établissement carcéral aux États-Unis. Introduits en prison sous le couvert de l'anonymat, ils peuvent ainsi découvrir les conditions de vie des prisonniers, mais ils sont également sur place pour réussir des missions particulières. On ne vous en dit pas plus. L'émission 60 Days in est diffusée les jeudis depuis le 3 janvier sur A&E.