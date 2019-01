Jean-Marc Vallée nommé aux DGA Awards

M. Vallée et sa série sont inscrits dans la catégorie «TV Movies or Limited Series». Les autres nommés dans cette catégorie sont Cary Joji Fukunaga pour Maniac, David Leveaux et Alex Rudzinski pour Jesus Christ Superstar, Barry Levinson pour Paterno et Ben Stiller pour Escape at Dannemora.

L'an dernier, Jean-Marc Vallée avait remporté le prix de meilleur réalisateur aux DGA Awards pour son travail sur la série Big Little Lies, cette fois dans la catégorie «Movies for Television and Miniseries».

Sharp Objects raconte l'histoire de Camille Preaker (Amy Adams), journaliste spécialisée dans les histoires criminelles qui est amenée un jour dans son village natal afin d'enquêter sur de mystérieux événements. Dimanche soir, aux Golden Globes, cette série a remporté un trophée soit celui de la meilleure interprétation féminine de soutien à Patricia Clarkson.

Le gala des DGA Awards aura lieu le 2 février.