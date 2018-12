Des Fêtes en format mini

On n'a pas toujours le temps, ni l'envie, de se lancer dans une télésérie comptant plusieurs saisons de dizaines d'épisodes. Ça tombe bien, les miniséries ont la cote depuis quelques années, et nombre d'entre elles sont de grande qualité. Voici quelques suggestions de ce qui s'est fait de meilleur dans la formule brève - moins de 10 épisodes et sans suite, promis ! - à regarder pendant le court congé du temps des Fêtes.

Sharp Objects, 2018 (V.F. : Sur ma peau)

Le réalisateur québécois Jean-Marc Vallée est devenu une vedette aux États-Unis avec Big Little Lies. Il poursuit sur sa lancée avec cette minisérie en huit épisodes, d'après le roman de Gillian Flynn (Gone Girl), qui a reçu un accueil tout aussi dithyrambique. Particulièrement sombre et glauque, Sharp Objects est porté par Amy Adams dans le rôle d'une journaliste qui retourne dans son patelin du Missouri afin d'enquêter sur le meurtre de deux adolescentes. Elle-même très « poquée » par la vie, fumeuse et buveuse invétérée, elle devra affronter ses démons ainsi que sa mère Adora (Patricia Clarkson), pendant que des souvenirs traumatisants remontent à la surface. Sur HBO, Super Écran et iTunes

The Night Manager, 2016 (V.F. : Le directeur de nuit)

C'est la minisérie qui a ramené les projecteurs sur le potentiel télévisuel des romans de John Le Carré et, en 2018, cette production américano-britannique a remporté trois prix aux Golden Globes, tous d'interprétation. Il faut dire que la distribution, comme la réalisation de Susanne Bier, est impeccable. Aucun temps mort dans cette intrigue bien ficelée où un directeur de nuit d'un grand hôtel (Tom Hiddleston), en inspirant confiance à Richard Roper (l'inquiétant Hugh Laurie), infiltre ainsi son important réseau international de trafic d'armes. Un concentré de suspense en six épisodes. Sur AMC et iTunes

Wild Wild Country, 2018

Cette série documentaire en six épisodes, produite par les frères Duplass, a fait décrocher la mâchoire de tous ceux qui l'ont vue. On connaissait peu l'incroyable histoire de la secte d'Osho, un gourou indien encore célébré par beaucoup d'adeptes (les sannyasins), qui a attiré des milliers de disciples dans une petite ville de l'Oregon, pour fonder une société basée sur ses principes au début des années 80. Bien sûr, cette invasion d'adorateurs d'Osho, prônant l'amour libre, n'est pas au goût des habitants de l'endroit, et ça tournera au vinaigre. La série s'appuie sur une imposante banque d'archives visuelles, et a retrouvé et interviewé les principaux acteurs de cet épisode méconnu des États-Unis. Vous n'en reviendrez pas des revirements ahurissants de cette folle histoire. Sur Netflix

Plan B, 2018

La première saison de cette minisérie produite par la maison de production de Louis Morissette a triomphé au dernier Gala des Gémeaux, et c'était mérité. La deuxième saison, aussi réalisée par Jean-François Asselin, est encore plus poignante et met en vedette Sophie Lorain dans le rôle de Florence, une animatrice de radio à qui tout réussit, jusqu'à ce que sa fille Marilou (Emi Chicoine), en pleine crise d'adolescence, commette l'irréparable. Comme dans la première saison, l'intrigue s'articule autour d'un élément fantastique, qui est d'avoir recours à une entreprise capable de vous faire revenir dans le temps pour corriger le passé - non sans conséquences, parfois graves. Pour les abonnés de Tou.tv Extra

Bodyguard, 2018 (V.F. : Garde du corps)

Personne n'a vu venir cette minisérie britannique qui a suscité un gros engouement et où Richard Madden a trouvé une belle porte de sortie à Game of Thrones. Trahisons, coulisses politiques, prise d'otages, bombes qui font tic-tac, attentats : on griffe les coudes du divan pendant les six épisodes de ce suspense stressant, dans lequel David Budd, un ex-soldat de retour d'Afghanistan avec un trouble de stress post-traumatique, devient le garde du corps de Julia Montague (Keeley Hawes), secrétaire d'État à l'Intérieur dont il déteste les visions politiques... mais ils ont tout de même une attirance l'un pour l'autre. Ce qu'il y a de fascinant aussi, c'est que David Budd est essentiellement entouré de patronnes et passe son temps à dire « Oui, Madame » en cachant ses émotions... Sur Netflix

The Night of, 2016

Pour les amateurs de réalisme social, on peut difficilement faire mieux que The Night of, une adaptation américaine de la série britannique Criminal Justice. John Turturro brille de tous ses feux dans le rôle de John Stone, un avocat new-yorkais bourru et souffrant d'eczéma, qui décide de défendre Nasir (Riz Ahmed), étudiant pakistanais accusé du meurtre d'une jeune fille au lendemain d'un soir de débauche dont il n'a aucun souvenir. John Stone semble le seul espoir pour ce cas perdu d'avance, et on se retrouve avec une minisérie (en neuf épisodes) qui rend hommage aux héros de l'ombre dans une Amérique divisée par les tensions raciales. Sur HBO et iTunes

Little Drummer Girl, 2018 (V.F. : La petite fille au tambour)

Après le succès de The Night Manager, AMC et la BBC ont donné leur aval à l'adaptation d'un autre roman de John Le Carré, en confiant la réalisation à nul autre que Park Chan-wook (Old Boy, Lady Vengeance) pour six épisodes. Cette histoire complexe, autour du conflit israélo-palestinien, vaut le détour. Au coeur de l'intrigue située à la fin des années 70, Charlie, une jeune comédienne (excellente Florence Pugh), est recrutée un peu malgré elle par les services secrets israéliens pour infiltrer un réseau palestinien et piéger sa tête dirigeante. Elle est entraînée et parfois manipulée par l'agent Gadi (Alexander Skarsgard) ainsi que par son patron Kurtz (Michael Shannon), et ce n'est rien de moins que l'âme de Charlie qui finira par se retrouver dans la balance. Sur AMC et iTunes

Feud : Bette and Joan, 2017

C'était un duel au sommet à l'époque, ce l'est toujours dans cette production de 2017, alors que Susan Sarandon et Jessica Lange interprètent respectivement Bette Davis et Joan Crawford dans ce qui est peut-être le plus célèbre « catfight » de l'histoire du cinéma : le tournage de What Ever Happened to Baby Jane ? au début des années 60. On peut vraiment parler de mise en abyme, puisque le scénario de ce film reposait déjà sur la rivalité entre deux soeurs. Mais cette série en huit épisodes de Ryan Murphy est plus que ça : elle raconte la fin d'un âge d'or à Hollywood où les grandes vedettes étaient surtout des femmes, et le caractère impitoyable de cette industrie lorsqu'elles vieillissent. C'est drôle, c'est dur et, au bout du compte, émouvant. Sur FX et iTunes