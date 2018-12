Le Bye Bye souligne ses 50 ans

Si l'humour est un signe de bonne santé, les Québécois se portent alors à merveille. Et c'est l'humour qui, depuis 50 ans, fait la transition entre l'année qui s'achève et celle qui s'amorce. Cet instant aussi solennel qu'unique attire des millions de téléspectateurs, année après année.

Ce sera une rare occasion de revoir les figures marquantes de cette spéciale annuelle : Dominique Michel (la doyenne à qui on doit de mémorables fous rires), Michel Côté, Pauline Martin, les membres de Rock et Belles Oreilles, Véronique Cloutier, Marc Labrèche et René Simard se joindront à l'équipe actuelle formée de Pierre Brassard, Véronique Claveau, Anne Dorval, Patrice L'Écuyer et Claude Legault. Pour clore l'année, les sujets ne manqueront pas, mais la façon de les traiter aura sans doute causé quelques maux de tête au grand manitou, Simon Olivier-Fecteau. À voir le lundi 31 décembre, 21 h et le lendemain, 1er janvier, 18 h 30.

Le plaisir se prolongera tout de suite après dans Les Coulisses du Bye Bye, à 0 h 30. En plus de livrer des secrets concernant la réalisation de certains sketches, on rencontre les artistes qui accorderont des entrevues. Aussi en rediffusion le mercredi 2 janvier, 21 h.