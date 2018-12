Une série de Jean-Marc Vallée finaliste aux Golden Globes

M. Vallée a réalisé la série policière aux accents gothiques diffusée cet été sur la chaîne HBO. Amy Adams y incarne une journaliste alcoolique enquêtant sur le meurtre d'une adolescente, et la disparition d'une autre ado dans sa ville natale du Missouri.

Sharp Objects affrontera The Alienist, The Assassination of Gianni Versace : American Crime Story, Escape at Dannemora et A Very English Scandal.

Amy Adams a aussi obtenu une nomination pour son rôle de Camille Preaker, tout comme Patricia Clarkson, qui interprète sa mère.

La série précédente de Jean-Marc Vallée pour HBO, Big Little Lies, avait remporté plusieurs Golden Globes, notamment celui de la meilleure minisérie ou film tourné pour la télévision.

Parmi les autres finalistes canadiens annoncés jeudi en vue de la cérémonie des Golden Globes, on remarque les acteurs Jim Carrey et Stephan James, ainsi que Sandra Oh. Mme Oh est finaliste dans la catégorie de la meilleure actrice pour une série dramatique télévisée, pour son rôle dans Killing Eve. Dans cette série de BBC America, qui a été diffusée par la chaîne Bravo au Canada, la diplômée de l'École nationale de théâtre à Montréal, joue le rôle d'une agente du MI5 à la poursuite d'une meurtrière.

Sandra Oh animera d'ailleurs la 76e soirée des Golden Globes, en compagnie d'Andy Samberg, depuis Beverly Hills, en Californie, le 6 janvier. Le gala sera diffusé sur les réseaux NBC et CTV.

Jim Carrey est finaliste dans la catégorie du meilleur acteur dans une série télévisée - comédie ou comédie musicale, pour son rôle dans Kidding. Dans cette série diffusée sur Showtime, l'acteur originaire de Toronto interprète un animateur d'émission de télévision pour enfants.

Stephan James, aussi originaire de Toronto, est finaliste dans la catégorie du meilleur acteur dans une série de télévision dramatique pour sa participation au thriller psychologique Homecoming, d'Amazon Prime Video. Il y interprète le rôle d'un soldat dans un centre de traitement pour stress post-traumatique.

Les gagnants dans les 25 catégories - 14 pour le cinéma et 11 pour la télévision - sont déterminés par un vote des membres de l'association de la presse étrangère de Hollywood.