Michel Drucker: un devoir de mémoire

«Je ne suis pas nostalgique de nature, mais j'aime avoir de la mémoire. J'aime donner tort à Léo Ferré qui a chanté "avec le temps tout fout le camp".»

Pour l'animateur français, le public a un devoir de mémoire envers les grands artistes qui ont su traverser les âges.

«On laisse une trace si on a duré. Je pense qu'il n'y aura plus de longues carrières de 30 ou 40 ans. Je ne suis pas certain qu'on sera nostalgique de la pop et de la techno dans quatre décennies comme on l'est de la grande chanson francophone. Aujourd'hui, je ne vois pas un nouveau Ferrat, Brassens, Brel ou Goldman apparaître. Mais quelques artistes vont tirer leur épingle du jeu», affirme Michel Drucker.

Ce qui rend Michel Drucker nostalgique

Communiquer à l'ancienne

«Je suis nostalgique des lettres, des télégrammes, de coups de téléphone lointains. Les nouvelles technologies font qu'on ne se parle plus. Je suis resté fidèle à mon vieux BlackBerry.»

La télé des années 60-70

«Je suis nostalgique de mes débuts en télé au milieu des années 60, car il n'y avait pas d'enjeux économiques, pas de sondages, de publicité, et on n'avait pas à s'adresser aux spectateurs comme à des consommateurs. On n'était pas jugé sur les cotes d'écoute comme aujourd'hui. Je suis un des rares à être à cheval sur la télévision d'hier et d'aujourd'hui. J'ai un peu de mal actuellement, car les nouveaux dirigeants de la télé viennent du privé et sont là pour engranger de la pub, gèrent la télé comme une entreprise. Aujourd'hui, il faut seulement plaire, mais surtout plaire à la cible publicitaire visée.»

Et en musique?

«Je ramènerais les Beatles, Claude Dubois qu'on n'entend pas assez chez nous et Joe Dassin. J'aimerais bien que Jean-Jacques Goldman revienne faire un tour.»

________________________________________________________________

Il faut du temps pour rester jeune. Michel Drucker. Éditions Robert Laffont.