The Launch: Marie-Mai en anglais, SVP!

(TORONTO) «Cette génération-ci n'a pas de Céline Dion...» Scott Borchetta ne tarit pas d'éloges au sujet de Marie-Mai Bouchard. «À ce point-ci dans sa carrière, elle a tout pour réussir», me dit-il, en marge de l'enregistrement de l'émission de télé The Launch, à Toronto.

Borchetta, un Californien d'origine installé à Nashville, s'y connaît en matière de potentiel commercial d'artistes populaires. C'est lui qui a lancé la carrière de Taylor Swift alors qu'elle n'avait que 14 ans, et qui produit toujours ses albums sous étiquette Big Machine Records. La chanteuse était en 2016 la célébrité la mieux payée au monde, selon le magazine Forbes.

«Marie-Mai est extrêmement douée pour écrire des chansons pop», ajoute Borchetta.

Le producteur l'a vue à l'oeuvre, depuis septembre, dans son rôle de «mentor» auprès de jeunes artistes à The Launch, qui sera en ondes à compter de janvier à CTV, ainsi qu'en version sous-titrée en français à VRAK.

Le concours musical télévisé canadien est un concept imaginé par Scott Borchetta, qui fut mentor pendant deux saisons à l'émission American Idol. À la première saison de The Launch, l'hiver dernier, on comptait parmi les mentors invités Boy George, Alessia Cara, Fergie et Shania Twain. Cette saison, on retrouvera notamment Nile Rodgers, Bryan Adams et Sarah McLachlan. L'émission aura désormais deux mentors permanents: Borchetta et Marie-Mai qui, espère sans doute CTV, permettra de la faire rayonner davantage au Québec.

On tournait la semaine dernière, lors de mon passage éclair à Toronto, l'épisode final de la saison dans les studios (prêtés) de la CBC, en plein centre-ville. Marie-Mai, qui s'est fait connaître à Star Académie en 2003, avant de devenir coach à La voix en 2013, puis à La voix Junior en 2016 et 2017, ne cache pas ses ambitions de faire de The Launch sa propre rampe de lancement pour une carrière en anglais. Compte rendu de la journée.

8 h 45: De l'aéroport Billy Bishop, je prends un taxi vers la CBC en compagnie d'Anne Marie Talbot. Elle travaille avec Marie-Mai depuis deux ans et demi, notamment comme assistante personnelle. «Je ne connais pas l'équivalent du terme en français, mais je suis sa business manager. Je m'occupe de ses affaires!» La titulaire d'un MBA des HEC souhaite développer la «marque» Marie-Mai. «Ce n'est pas quelque chose qui s'est beaucoup vu au Québec, des artistes qui sont des marques comme Beyoncé à l'étranger. Il y a Ricardo et Véro», dit-elle. Des prénoms qui en disent long, et qui attirent des commanditaires et autres partenaires d'affaires. Marie-Mai deviendra sous peu l'égérie d'une marque de produits capillaires prestigieuse. Anne Marie Talbot est à Toronto pour la journée, afin de rencontrer des clients potentiels dans le milieu de la mode.

9 h 25: Je rencontre pour la première fois Marie-Mai, dans sa loge. David D'Amours, son coiffeur depuis l'époque de Star Académie et son meilleur ami, s'assure que pas un cheveu ne dépasse. «J'ai dit à David qu'il devrait commencer à chercher un local pour un salon à Toronto!» dit-elle, mi-figue, mi-raisin.

«Marie-Mai part à la conquête du monde?

- On va commencer par le Canada!» me répond-elle en riant.

Une vitrine comme The Launch, elle en a rêvé. Elle compte bien en profiter pour conquérir un nouveau public.

«J'ai l'impression de recommencer à zéro et c'est très excitant, dit-elle. À un moment donné au Québec, tu peux sentir que tu as fait le tour. Je vais faire quoi? Un 17e ou un 18e Centre Bell? J'avais un peu mis mes ambitions en veilleuse.

«Toronto m'a redonné envie de croire en mes possibilités. Ce n'est pas que du jour au lendemain, je vais devenir une star. C'est juste de savoir qu'il y a autre chose. Je me sens prête et bien outillée pour m'attaquer à un défi comme celui-là.»

Elle a un look à la Madonna, avec sa longue queue de cheval platine, un bustier crème sous un chemisier transparent - qui laisse entrevoir ses multiples tatouages - et une longue jupe fourreau vert pomme qui lui donne des airs de sirène. «On dirait Ariel!» lui dit d'ailleurs l'animatrice de The Launch, Liz Trinnear, en faisant référence à la petite sirène de Disney.

10 h 15: Liz Trinnear profite de l'occasion pour interviewer sa collègue de travail au profit de l'émission etalk, de CTV, dont elle est la correspondante à Los Angeles. «Je ne sais pas si le Canada est prêt pour toi!», lui dit-elle, avant d'entrer en ondes, sur le plateau de The Launch, calqué sur un studio d'enregistrement de Nashville. «Moi, je le suis!», lui répond la Québécoise.

L'anglais de Marie-Mai est impeccable. «Mon père est ontarien», m'apprend-elle.

Elle-même, toute jeune, écrivait ses chansons en anglais avant de les traduire dans la langue de Luc Plamondon.