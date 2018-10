C'est parti pour Sugar Sammy à La France a un incroyable talent

La diffusion de l'émission a officiellement débuté hier soir sur la chaîne française M6 et on a enfin pu découvrir l'humoriste québécois faisant ses premiers pas en tant que juré sur le plateau de la téléréalité aux côtés d'Éric Antoine, Hélène Ségara et Marianne James.

En entrevue dans divers médias français, Sugar Sammy a été présenté comme le «méchant-gentil» juge venu remplacer Gilbert Rozon.

Au cours de ce premier épisode, l'humoriste n'a pas manqué de faire goûter les candidats venus passer les auditions à son humour corrosif, y allant même d'une petite blague sur Gilbert Rozon.