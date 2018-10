Roseanne revient sous un nouveau nom, et sans Roseanne

La chaîne ABC a diffusé mardi le premier épisode de The Conners, qui reprend les décors et les personnages de la série Roseanne, sans l'héroïne, jouée par Roseanne Barr, écartée de son propre programme fin mai après un tweet raciste.

Agence France-Presse New York

Après avoir initialement déprogrammé la série, la chaîne avait demandé aux autres scénaristes, privés de Roseanne Barr qui participait initialement à l'écriture, de réinventer le programme sans le personnage de Roseanne.

Le résultat, The Conners, débute trois semaines après les funérailles de Roseanne, dont la famille va apprendre, à sa grande surprise, qu'elle est morte d'une surdose d'opiacés.

Pour accélérer la rémission d'une blessure au genou, elle s'était en effet procuré, en secret, des cachets de ces puissants antalgiques, au point de s'y accoutumer et d'en faire une overdose.

Les auteurs ont ainsi fait disparaître Roseanne, devenue persona non grata.

Fin mai, Roseanne Barr avait déclenché une tempête en s'en prenant, dans un tweet, à une ancienne conseillère de Barack Obama, Valerie Jarrett : «Les Frères musulmans et la Planète des singes ont eu un bébé : vj».

Malgré le retrait du message et les excuses de la productrice, scénariste et actrice, ABC avait annoncé l'annulation de la série quelques heures seulement après la mise en ligne du tweet.

Roseanne Barr avait ensuite essayé de justifier son geste en expliquant avoir été sous l'emprise d'un sédatif, l'Ambien, au moment de rédiger son message.

Donald Trump, que l'actrice a soutenu publiquement à plusieurs reprises depuis le début de sa campagne présidentielle, avait évoqué le sujet, mais sans condamner le tweet raciste.

Le premier épisode, diffusé mardi, évoque de manière assez fine la crise des opiacés, qui ont causé, en 2016, la mort de 42 249 personnes par overdose, selon le Centre de contrôle des maladies (CDC).

Le mari de Roseanne, Dan (John Goodman), découvre qu'une voisine lui avait donné des opiacés et s'en prend à elle, avant de réaliser qu'elle avait d'autres sources d'approvisionnement.

The Conners fonctionne bien, tirés par les acteurs, notamment John Goodman et Laurie Metcalf, qui joue la soeur de Roseanne. Des dialogues au cordeau, comme à la belle époque de Roseanne, et de l'adresse dans la manière d'aborder les grands sujets de société.

Mais Roseanne manque, elle qui était au centre de tout, avec sa gouaille, son humour tranchant et sa mauvaise foi.

La réaction de l'intéressée ne s'est pas faite attendre. Quelques minutes après la diffusion du premier épisode de The Conners, Roseanne Barr a tweeté : «Je ne suis pas morte, salopes !»