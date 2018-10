La petite vie a 25 ans

Serge Thériault (Moman) et Claude Meunier (Popa), en 1998

4 098 000 téléspectateurs

Record du 20 mars 1995 avec l'épisode Réjean reçoit. Encore à ce jour, La petite vie demeure la seule série québécoise à avoir franchi la barre des 4 millions de téléspectateurs.

59

Au total, Radio-Canada a diffusé 59 épisodes de La petite vie. Il y a eu quatre saisons jusqu'en 1998 (avec une relâche en 1997). Sans compter trois émissions spéciales, soit Le bogue de l'an 2000, Noël chez les Paré et Noël Story en 2009.

Au musée

Nul autre que le musée d'histoire et d'archéologie Pointe-à-Callière consacrera à partir du 5 décembre une exposition à La petite vie. Les visiteurs pourront se balader à travers les décors de la production originale, essayer les costumes des colorés personnages et même se «coucher» à la verticale dans le lit de Popa et Moman.

«En 1993, Moman ne m'aurait jamais cru si je lui avais dit qu'un jour, elle pourrait regarder ses émissions sur un téléphone ou un ordinateur!» - Claude Meunier, lorsque ICI Tou.tv a ajouté La petite vie à sa bibliothèque