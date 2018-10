 La série adaptée des best-sellers d'Elena Ferrante vendue dans 56 pays 

L'adaptation en série télé de L'amie prodigieuse, très attendue par les fans de l'auteure italienne Elena Ferrante dans le cadre d'une coproduction entre la chaîne américaine HBO et la Rai, a été vendue dans 56 pays, a annoncé lundi son distributeur Fremantle.

Présentée en avant-première à la Mostra de Venise début septembre, la série sera diffusée pour la première fois le 18 novembre, sur HBO aux États-Unis, indique Fremantle.

Tirée de la quadrilogie d'Elena Ferrante vendue à plus de 10 millions d'exemplaires dans le monde, la série comprend quatre saisons de huit épisodes et suit une intense histoire d'amitié entre deux femmes sur plusieurs décennies.

Parmi les acheteurs internationaux cités par Fremantle: Canal+ pour la France et l'Afrique francophone, Sky Atlantic pour le Royaume-Uni, HBO Europe pour l'Espagne, la Scandinavie et une grande partie de l'Europe de l'Est, VRT pour la Belgique, ou encore Digiturk pour la Turquie.

«L'annonce de l'adaptation de L'amie prodigieuse, en 2016, a suscité énormément de réactions tant dans la presse internationale que chez les acheteurs», a indiqué Jens Richter, président de Fremantle International, cité dans le communiqué.

«La série bénéficie d'un incroyable décor sur-mesure du Naples des années 50 et d'une jeune distribution spectaculaire, qui donne brillamment vie à l'histoire d'Elena Ferrante», poursuit-il.

Elena Ferrante, dont la véritable identité est secrète et a fait l'objet de nombreuses spéculations, a participé à l'écriture du scénario aux côtés de Francesco Piccolo (Habemus papam) et Laura Paolucci (Gomorra). Le cinéaste Saverio Costanzo (La solitude des nombres premiers, Hungry Hearts) en a assuré la réalisation.