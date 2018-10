Johanne Fontaine: le repos de la guerrière

La fin de la bataille

Depuis quelques années, Johanne Fontaine avait pris l'habitude d'afficher chaque lundi sur sa page Facebook une vidéo en direct, baptisée «le coucou du lundi». En août dernier, elle est apparue pâle et affaiblie, les bras nus et décharnés. D'une voix lente, elle a annoncé que son cancer avait «gagné» et qu'elle était désormais en fin de vie. Ensuite, il y a eu l'apparition aux Gémeaux, puis un silence qui s'est brisé dans la grisaille d'un après-midi pluvieux.

«Durant toute sa maladie, elle restait active, mais depuis son Gémeaux, j'ai senti que la flamme avait disparu de son regard», explique Isabelle Maréchal.

«La courageuse Johanne Fontaine vient de nous quitter. Elle nous a donné de réelles leçons de vie. Sa résilience nous inspire tout comme son combat contre le cancer», a écrit Marguerite Blais sur Twitter. La députée de la CAQ souligne aussi le travail de Fontaine comme conférencière et motivatrice. À la fin de sa vie, ses conférences étaient fort courues.

Marie-Soleil Michon a écrit sur Facebook: «Je garderai toujours précieusement dans mon coeur le souvenir de tes éclats de rire, tes yeux espiègles et ta façon unique de virevolter! Ta joie de vivre était si intense.»

Déesse de la danse

Avant de partir, la comédienne a participé, avec Marcel Leboeuf, à l'émission Les dieux de la danse. «Je suis tellement heureux d'avoir pu danser avec Johanne. Avant de mourir, ç'a été son plus grand bonheur», dit le comédien et son complice de longue date à la LNI.

«Johanne a été cette année notre participante la plus motivée, la plus volontaire et certainement la plus inspirante aux Dieux de la danse», a confié l'animateur Jean-Philippe Wauthier.

«On a rarement vu quelqu'un danser dans un plus grand bonheur que Johanne.»

Avec l'autorisation de Fontaine, l'émission sera diffusée plus tard cet automne.

En janvier dernier, l'actrice s'était confiée au micro de Catherine Perrin, à ICI Première, sur sa façon de se sentir vivante, malgré sa condition, en aidant les autres. «J'ai toujours dit qu'on ne meurt qu'une fois; alors je vais mourir avec panache!»

Johanne Fontaine à la LNI

Joueuse et entraîneuse

- Elle a été active 11 saisons entre 1979 et 2016: 5 en tant que joueuse et 6 en tant que coach.

- Membre du Temple de la renommée (2004)

Joueuse

- 5 saisons de la Coupe Charade entre 1979 et 1984

- 2 championnats de saison (1979, 1980)

- 4 participations au match des étoiles (dont 3 comme entraîneuse)

- 3 tournées internationales

Entraîneuse

- 6 saisons

- 3 Coupes Charade (1991, 1995-1996 et 1999)