Une quotidienne pour Jean-Philippe Wauthier

L'émission Les échangistes, animée par Pénélope McQuade, ne sera donc pas de retour, après avoir été en ondes pendant trois saisons.

La nouvelle émission sera produite par Jean-Philippe Wauthier et Guillaume Lespérance pour La production est encore jeune.

Radio-Canada précise que le titre et les détails de la formule de l'émission seront annoncés un peu plus tard, mais promet qu'elle «sera au diapason de l'actualité et de la vie culturelle trépidante qu'on observe à ce moment de l'année».

Jean-Philippe Wauthier a animé pendant deux saisons le talk-show hebdomadaire Le beau dimanche, avec Rebecca Makonnen. Radio-Canada a confirmé mardi que l'émission ne serait pas de retour.