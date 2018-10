La première femme Doctor Who veut être un modèle

John Carucci Associated Press New York

Peu avant le début de la nouvelle saison de l'émission diffusée mondialement Doctor Who, Jodie Whittaker était au New York Comic Con avec le scénariste et coproducteur Chris Chibnall et le producteur exécutif Matt Strevens pour parler de la série et de la décision historique de lui offrir ce premier rôle.

La série télévisée diffusée de longue date raconte les aventures d'un extraterrestre qui voyage à travers les époques pour aider les autres, en évitant de modifier le cours de l'histoire.

Whittaker est devenue la 13e personne à incarner le personnage éponyme. Elle a expliqué qu'elle espère être un modèle pour tous, sans distinction de sexe.

Bien que Whittaker ait été honorée d'obtenir le rôle, elle a ajouté que l'annonce des noms de ceux qui constitueront la distribution semblait plus complexe qu'elle ne devrait l'être puisque «le genre devient immédiatement sans importance dans la série parce que le docteur est le docteur».

L'actrice se qualifie elle-même de «nouvelle Whovienne» qui a commencé à regarder la série après avoir décroché le rôle. Elle a dit avoir appris en regardant compulsivement la série «à quel point c'est inclusif».

Sur le plancher du Comic-Con, les admirateurs ont dit voir d'un bon oeil la nouvelle «Doctor».

Danielle Nickelson, 12 ans, déguisée en Harley Quinn, était heureuse de constater la présence d'une femme dans le rôle. «J'aime que ce soit une femme parce que de nos jours il n'y a pas vraiment de filles dans les séries. C'est plutôt des garçons, comme Spider-Man», a-t-elle déclaré.