Pierre Roy, ex-dirigeant d’Astral, s’est joint au conseil d’administration de ComediHa! en 2016. Il est arrivé alors que l’entreprise connaissait une croissance fulgurante. « Le problème, c’est qu’il y avait des gens qui étaient complètement dépassés, dit-il. Comme Sylvain est un gars très humain et très fidèle, il n’osait pas se départir de ces personnes. »

Pierre Roy lui a parlé d’Yves Lagacé, un as de la gestion financière. « Ils se sont rencontrés. Résultat : Yves est aujourd’hui le président du conseil. Ça démontre à quel point Sylvain sait reconnaître ceux qui peuvent lui apporter quelque chose. C’est l’une de ses grandes qualités. »

Cette qualité, combinée aux valeurs qu’il souhaite implanter dans son entreprise (voir autre texte), fait de Sylvain Parent-Bédard une sorte d’aimant. Actuellement, un nombre impressionnant de gens issus du milieu de l’humour, du spectacle et de la télévision voudrait travailler avec lui. Depuis l’acquisition de Juste pour rire, en juin dernier, pas moins de 6000 courriels se sont accumulés dans sa boîte de réception, m’a-t-il confié.

Beaucoup de gens souhaitent évoluer dans cette entreprise au fonctionnement « organique ».

C’est vrai qu’il y a une chaleur. Les valeurs familiales sont inscrites à travers nos activités. Ce n’est pas le one-man-show de Sylvain. Il va rarement dire que c’est lui qui décide. C’est vraiment un homme de cœur. Lenny-Jo Goudreau, responsable des projets télévisuels à ComediHa!

« Tu vas voir, c’est difficile de lui mettre le grappin dessus, mais quand il est avec toi, il est juste avec toi », m’a dit une source que j’ai interviewée. Cette personne a tout à fait raison. « Ce que j’aime de Sylvain Parent-Bédard, c’est qu’il est zéro bullshit, croit Martin Talbot, réalisateur de la série File d’attente, produite par ComediHa!. Il a une énergie incroyable. Un jour il a reçu des gens de télé venus de l’étranger. Il a tout de suite voulu me les présenter. Il est très rassembleur. »

Cet amour des créateurs et le plaisir qu’il a à les côtoyer, François Lapointe, responsable des opérations à ComediHa!, me l’a répété. « Il est fondamentalement amoureux des artistes. La culture et le divertissement, ça le passionne. »

ComediHa! a récemment fait l’acquisition des Productions Martin Leclerc. Cela aura un gros impact sur la production et l’organisation des tournées de l’entreprise. Il n’y a pas de doute, entre les deux hommes, il existe une certaine gémellité. « Nous avons en commun le calme, l’écoute et la passion de notre métier, dit Martin Leclerc. Nous aimons tous les deux prendre des risques. Notre plaisir, c’est de faire travailler du monde et de développer des projets. Notre levier, c’est de rendre des gens heureux. »

Mais dans tout cela, il doit bien y avoir de l’ambition, celle de réussir, d’atteindre un but ? « C’est sûr qu’il a de l’ambition, ajoute Pierre Roy. Mais ce n’est pas une ambition malsaine. Quand tu es entrepreneur, tu veux grandir. C’est normal. Je crois qu’il n’aurait pas pu franchir l’étape qu’il connaît avec l’achat de Juste pour rire. Là, il est prêt. »