En 1998, Sylvain Parent-Bédard vit le premier grand risque de sa carrière en présentant un spectacle de Stéphane Rousseau au Capitole de Québec. « Je n’avais pas d’argent pour la publicité. J’ai vendu les 1100 billets un à un au téléphone à partir de listes de clients. La nuit, je réglais mon cadran aux 15 minutes, car il fallait que je mette le papier dans l’imprimante. »

Puis, vient le projet de LOL : -), une série de sketches humoristiques qui obtient un succès phénoménal partout dans le monde. Au départ, aucun diffuseur québécois n’en veut. Son équipe propose de produire une démo modeste dans un studio. Sylvain Parent-Bédard voit les choses autrement. « Si on veut que ça marche, il faut mettre le paquet. On va aller tourner des sketches sur une plage du Mexique. »

Il investit 500 000 $ dans cette démo et débarque au Marché international de la production télévisuelle de Cannes au printemps 2010. Dans son kiosque, il installe un écran géant dont la location lui coûte les yeux de la tête. « On a commencé à diffuser les extraits et une file s’est formée. J’ai vendu la série dans 30 pays. »

Les acheteurs lui demandent combien d’épisodes sont produits. « On avait 20 minutes de matériel. Je leur ai promis 13 épisodes pour le mois de septembre. Mon entourage disait que j’étais fou. On est rentrés et on a travaillé. » La série LOL : -) a été vendue à ce jour dans 130 pays.

Quand Sylvain Parent-Bédard se met en tête de présenter Madonna sur les plaines d’Abraham, il se heurte à un mur. Live Nation, l’entreprise à la tête des plus grandes tournées mondiales, ne veut rien savoir de ce petit producteur de Québec. Sylvain Parent-Bédard ne se décourage pas. Il se rend en novembre 2011 à Los Angeles faire le pied de grue devant le bureau d’Arthur Fogel, PDG de la division Global Touring de Live Nation Entertainment.

Il obtient finalement une rencontre et un accord. Les producteurs posent toutefois une condition : ils exigent un minimum garanti de « quelques millions » pour le 23 décembre 2011, soit sept mois avant la date du spectacle prévu le 1er septembre 2012.

Sylvain Parent-Bédard hypothèque sa maison et son chalet. Avec l’aide d’organisations culturelles et d’une prévente, il réussit à réunir la somme exigée.

Le jour de la mise en vente des billets, il s’installe devant le système de Billetech. « J’ai vu la courbe monter. On a vendu 12 000 billets dans les cinq ou six premières minutes et tout s’est arrêté. Je savais qu’il fallait que je vende 55 000 billets pour rentabiliser l’évènement. Ma chemise est devenue mouillée. Finalement, j’ai compris qu’ils avaient fermé l’accès au réseau pour éviter un engorgement. Ils ont reparti le tout et on a vendu 72 000 billets en 28 minutes. »

Sylvain Parent-Bédard prend le téléphone et annonce fièrement la bonne nouvelle aux gens de Live Nation. « We are sold out ! » À Los Angeles, on ne le croit pas. On exige de voir le rapport de ventes. Il appelle ensuite Régis Labeaume, alors maire de Québec. « Je lui ai annoncé ça et j’ai éclaté en sanglots. La pression était tellement forte. »

L’aventure avec Madonna a ouvert la voie au spectacle de Céline Dion présenté l’année suivante également sur les Plaines. « Ce qui est bien avec ce spectacle, c’est que nous avons été impliqués dans la création. »

Sylvain Parent-Bédard a du mal à expliquer pourquoi il a ce goût du risque. « J’aime les défis. J’aime être passionné. Je ne pourrais pas gérer un festival qui dure 10 jours et qui, bon an, mal an, fait son petit surplus. Je mourrais. J’ai besoin d’un haut niveau de risque. »