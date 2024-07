Sylvain Parent-Bédard a conservé un mémo que Gilbert Rozon lui a envoyé en 1999. Le fondateur de Juste pour rire répondait à la proposition du jeune entrepreneur de créer un festival d’humour à Québec. Pour Rozon, il n’y avait pas de place pour deux évènements de la sorte dans la province.

Vingt-cinq ans plus tard, l’acquisition de Juste pour rire par ComediHa! fait de Sylvain Parent-Bédard le dirigeant le plus influent du monde de l’humour, du spectacle et de la télévision au Québec. Si tout se passe comme prévu, son chiffre d’affaires (toutes activités combinées) qui oscille actuellement entre 45 et 60 millions de dollars devrait atteindre entre 90 et 120 millions de dollars.

Au cours des prochains mois, une armée de travailleurs se joindra aux 70 employés permanents de Québec et aux 30 autres de Montréal. « Nous allons produire 6000 T4 cette année », me dit-il lors d’une rencontre que son équipe a réussi de peine et de misère à insérer dans un horaire hyper chargé.

Il faut dire que ce dirigeant discret ne court pas après les médias. Dans ses bureaux de l’avenue de Gaspé, à Montréal, il a toutefois été généreux et a multiplié les confidences. Il est d’abord revenu sur ses 17 ans, lorsqu’il consacrait beaucoup de temps aux jeux vidéo. Un jour, sa mère, lassée de le voir rivé à sa console, lui a dit : « Arrête de dépenser ton argent et lance donc une compagnie à la place. »

Un mois plus tard, Sylvain Parent-Bédard crée la première entreprise spécialisée dans la vente, la location et la réparation de jeux vidéo au Québec. Il est à ce moment élève au cégep de Lévis-Lauzon. Il vend ensuite cette entreprise pour payer ses études à l’Université Laval où il s’inscrit en communications et en marketing. C’est le coup de foudre !

En 1997, un diplôme en main, il a du mal à se trouver un emploi. Qu’à cela ne tienne ! Il lance QuébeComm, une entreprise de communications et de marketing évènementiels.

Ces évènements incluaient souvent la participation d’humoristes. C’est là que l’idée de créer un festival d’humour à Québec a germé. Sylvain Parent-Bédard

Et c’est là qu’il essuie le fameux refus de Gilbert Rozon.

En décembre 1999, la rumeur court qu’un festival d’humour sera créé à Québec. Des gens de Labatt contactent Sylvain Parent-Bédard qui espère tirer beaucoup de revenus de la télévision. Il a en tête d’obtenir environ 30 000 $ de commandites du brasseur.

Mais avant qu’il rencontre les dirigeants de la brasserie, une tuile s’abat sur lui. Guy Latraverse, son mentor pour les projets télévisuels, lui dit que c’est impossible de tout mettre en place pour le mois de mai. « Je roulais vers Montréal en me demandant comment j’allais me sortir de ça. »

PHOTO EDOUARD PLANTE-FRÉCHETTE, ARCHIVES LA PRESSE Sylvain Parent-Bédard en 2014

Devant les patrons de Labatt, il fait une présentation très convaincante. À un moment donné, un des dirigeants dit : « Et vous nous offrez toute cette visibilité pour 30 000 $ ? » Sylvain Parent-Bédard prend une grande respiration et leur dit : « En fait, j’ai un petit problème. Ça serait plutôt 300 000 $ ! »

Autour de la table, c’est l’hilarité générale. « Quand j’y repense… Je leur annonçais que je réduisais leur visibilité et que je leur demandais dix fois plus d’argent. » Les patrons de Labatt demandent à l’entrepreneur de quitter la salle quelques minutes avant de lui annoncer qu’ils acceptent sa proposition. C’est ainsi que Le Grand Rire Bleue, devenu plus tard le ComediHa! Fest Québec, est né.

Sylvain Parent-Bédard raconte cet épisode en rigolant.

Je n’ai pas peur de parler de mon manque d’expérience à cette époque. Il faut que les jeunes entrepreneurs entendent ça. J’étais naïf. Et je crois qu’aujourd’hui encore, j’ai conservé une part de cette naïveté. Sylvain Parent-Bédard

Difficile de trouver des ennemis de Sylvain Parent-Bédard. « J’ai toujours essayé d’être le p’tit cul de Lévis qui fait ses affaires parce qu’il aime ça. » Il n’a peut-être pas d’ennemis, mais il est conscient qu’il a marché sur les pieds de certaines personnes. « Amener Madonna sur les Plaines alors qu’il y a un château fort qui est le Festival d’été de Québec, ça crée des frictions. »

Sylvain Parent-Bédard refuse de dire que l’acquisition de Juste pour rire est une revanche, même si une certaine rivalité s’était installée entre les deux entreprises. « La compétition est venue avec les galas télévisés. Juste pour rire a quitté Radio-Canada pour aller à TVA. Et nous, on est passés de TQS à Radio-Canada. Gilbert [Rozon] ne pensait jamais qu’on ferait ça. Il croyait qu’on allait demeurer le petit évènement régional qui ne prendrait pas d’ampleur. »

L’entrepreneur consacrera les prochains mois à restructurer son entreprise en intégrant les Productions Martin Leclerc, dont il a aussi fait l’acquisition, et Juste pour rire. Quelle identité aura ce groupe ? « Pour le moment, j’ai l’impression que les marques Juste pour rire et Just For Laughs, en ce qui a trait au stand-up, vont l’emporter. »