« N’essaye pas de trouver du dark side au sujet de ce gars-là. Tu n’y arriveras pas », m’a dit quelqu’un au fil de mes entrevues. De fait, il fut impossible de trouver des zones d’ombre reliées à Sylvain Parent-Bédard.

Pour s’en convaincre, il faut parler à François Lapointe, son fidèle bras droit et aussi, ai-je appris, son frère. « Les gens de notre entourage savent ça, mais ce n’est pas quelque chose qu’on crie sur tous les toits. Nous avons la même mère. »

Sylvain, l’aîné, est né d’une union précédente. Un second frère, Pascal, suit. François est issu d’une autre union. Onze ans séparent Sylvain et François. La famille a vécu à Pintendre, au « fond d’un rang », près de Lévis. « Ce coin est connu pour sa fameuse scrap à chars », ajoute François Lapointe.

Ce dernier se dit chanceux d’avoir eu un grand frère comme Sylvain. « J’étais tout petit et il s’occupait de moi. Il jouait au hockey. On peut dire qu’il était une sorte de Magnifique. »

Lorsque François a 18 ans, Sylvain lui propose un emploi d’été au sein de son entreprise QuébeComm. Ce fut le début d’une longue association. Aujourd’hui, François Lapointe est responsable de l’ensemble des opérations et du mariage global des activités de ComediHa!. Il est aussi associé et fait partie du conseil d’administration.

Sans François, cette entreprise ne pourrait pas exister aujourd’hui. Il est cérébral et cartésien dans sa façon de voir les choses. On se complète tellement bien. Sylvain Parent-Bédard

Sylvain Parent-Bédard est un patron fidèle. Son tout premier partenaire, David Normandin, est encore à ComediHa!. « Au début, on travaillait dans mon appartement. David a vu le boudoir devenir un bureau, le salon devenir un bureau, la cuisine devenir un bureau et la salle de lavage devenir un bureau. Le matin où un employé est entré par erreur dans ma chambre où je dormais avec ma blonde, je me suis dit qu’il fallait que je déménage. »

PHOTO FRANÇOIS ROY, LA PRESSE Sylvain Parent-Bédard

Au fil de mes entrevues, tout le monde m’a parlé des valeurs d’entreprise que prône Sylvain Parent-Bédard. Je vous préviens, cette philosophie ne place pas les objectifs financiers en tête. Je suis tombé à la renverse quand il m’a avoué que pendant les 11 premières années de son entreprise, il a fonctionné sans budget.

« Aujourd’hui, on a un directeur des finances et on a un budget annuel. Mais on continue de se demander d’abord si on a un bon projet entre les mains. Est-ce qu’on y croit ? Est-ce que ça va nous passionner ? »

Au fond, si on met nos valeurs et notre passion de l’avant, on va rendre viables les projets. Les revenus vont être là. Sylvain Parent-Bédard

Ce dirigeant croit qu’il a parfois « commis des erreurs » en embauchant des experts qui ne cadraient pas avec ses valeurs. « Même s’ils étaient bons, c’était dommageable pour l’entreprise. »

Cette approche est sans doute une source de stress pour les partenaires ? « Oui, me répond sans hésiter Sylvain Parent-Bédard. Les gens ne sont pas habitués à cela. On le voit avec les entreprises culturelles qui ont été gérées par les profits. Elles perdent leur ADN et leur culture. Ça fait en sorte que l’entreprise s’éteint. »