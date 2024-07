Sylvain Parent-Bédard possède deux téléphones. L’un d’eux est rouge. Seuls les gens qui gravitent autour de son fils Antoine (médecins, infirmiers, professeurs, membres de la famille et amis très proches) connaissent son numéro. « Quand il sonne, je réponds », me confie-t-il dans le véhicule qui nous amène à une répétition du spectacle Michel ! inspiré de l’univers de Michel Courtemanche et dont il est le producteur.

Il faut savoir qu’Antoine, qui aura bientôt 18 ans, est polyhandicapé. Né d’une union précédente, le jeune homme souffre d’autisme, d’une déficience intellectuelle et d’épilepsie. Si vous avez regardé la série À propos d’Antoine, vous avez alors une idée de la vie personnelle de Sylvain Parent-Bédard. Écrite par son actuelle conjointe, Cathleen Rouleau, la série met en scène le noyau familial du patron de ComediHa!. Antoine et Cathleen Rouleau interprètent leurs personnages.

Lorsqu’Antoine vient au monde, Sylvain Parent-Bédard vit une grosse période professionnelle. Le 2 octobre 2007, alors que le bébé est sous la surveillance d’une de ses grands-mères, le couple célèbre un anniversaire. Il reçoit l’appel qu’aucun parent ne souhaite avoir dans sa vie.

« Le téléphone a sonné… Excuse-moi, chaque fois que je parle de ce moment, je me mets à brailler. » Sylvain Parent-Bédard essuie de grosses larmes sur ses joues avant de répondre.

On nous a dit qu’Antoine était en route pour l’hôpital en ambulance. Je me suis rendu au CHUL. En arrivant, j’ai entendu les sirènes. Je l’ai vu sortir sur la civière. Il était en crise d’épilepsie. Sylvain Parent-Bédard

Le médecin explique aux parents ce que l’enfant vit. « Plus tard, on a découvert le retard global de développement et le handicap physique. Bref, on a su qu’il ne serait jamais comme les autres », reprend-il.

Évidemment, la vie de Sylvain Parent-Bédard et de sa conjointe s’en trouve complètement chamboulée. « Les petits stress de la vie, tout cela n’a tellement plus d’importance. Je me souviens d’avoir été dans une réunion où l’on discutait de l’avenir de l’entreprise. J’ai reçu un appel de l’hôpital et j’ai tout laissé ça. Les décisions ont attendu. »

Au début, le couple doit passer au moins une semaine par mois à l’hôpital. « Il a fallu réaménager notre quotidien. Antoine se lève à 4 h du matin. Il faut le laver, le faire manger à la cuillère, l’habiller et l’amener à l’arrêt d’autobus en chaise roulante. Il revient à 15 h 30. Et ça recommence jusqu’à 20 h 30. Tu sais quoi ? Ce sont de beaux moments. Dans toute cette tristesse, il y a un grand bien-être. »

L’état de santé d’Antoine a amené Sylvain Parent-Bédard à cesser la consommation d’alcool. « Un vendredi soir, Antoine a fait une importante crise d’épilepsie. J’avais bu pas mal de vin. Je n’ai pas été capable de lui apporter les premiers soins nécessaires. »

Le lendemain, je me suis levé et j’ai dit que c’était fini avec l’alcool. Je veux être disponible pour lui en tout temps. Sylvain Parent-Bédard

Sylvain Parent-Bédard a accepté l’idée qu’Antoine ne sera jamais autonome. Il s’est donc mis en tête de réunir l’argent nécessaire qui va assurer à son fils des soins jusqu’à la fin de ses jours. « Si Antoine vit jusqu’à 85 ans et que je disparais avant lui, selon mes calculs, il aurait besoin de 3,8 millions de dollars. J’ai travaillé, travaillé et travaillé pour protéger son existence. »

Antoine a un frère, Charles, qui a 16 ans. Sylvain Parent-Bédard et Cathleen Rouleau ont aussi accueilli une fillette qui était sous la responsabilité de la DPJ. Elle avait 11 mois lorsqu’elle est arrivée dans ce nouveau cocon familial. Elle a aujourd’hui 4 ans. « Nous sommes en processus d’adoption », me dit-il les yeux brillants.