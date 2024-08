Depuis la création de cette nouvelle production, en novembre 2022, les interprètes ont vécu toute une gamme d’émotions. Ils en parlent sans filtre, sans jouer les automates.

Quel a été le moment le plus exaltant que vous avez vécu ?

David Latulippe : « Je chante grâce à ma mère. J’étais un petit garçon un peu perdu. C’est elle qui a eu l’idée de m’envoyer suivre des cours de musique et de m’acheter un piano. Lorsqu’elle est venue voir le spectacle à Paris et que j’ai vu ses larmes, ce fut un moment à la fois dur et très beau. »

Heidi Jutras : « C’est nettement le premier show que j’ai fait en Marie-Jeanne. C’était en février dernier, à Nantes. Quand le spectacle commence, il y a la tour de Monopolis qui tourne. C’est notre premier contact visuel avec la salle. Quand j’ai vu les 4500 spectateurs, je me suis dit : oh mon Dieu ! La petite Heidi de 10 ans qui rêvait de chanter devant un public réalisait son rêve. »

PHOTO ALAIN ROBERGE, LA PRESSE Gabrielle Lapointe

Gabrielle Lapointe : « Je pense que ce moment n’est pas arrivé. Je vais le vivre ici au Québec. J’ai fait les auditions à 16 ans, j’ai commencé à faire le spectacle à 18 ans. Je suis partie avec mon petit bagage m’installer à Paris. Enfin, mes amis et ma famille que j’ai quittés pendant deux ans vont pouvoir me voir scène. Je vais brailler, c’est sûr. »

Miriam Baghdassarian : « Après avoir fait le spectacle environ 250 fois, un soir, il y a un truc qui n’a pas marché. Quand je chante Naziland, une voiture doit arriver derrière moi. Je me suis retournée et elle n’était pas là. J’ai pris pleinement conscience de la formidable école dans laquelle j’étais. En un quart de seconde, on a dû improviser. C’était angoissant, mais en même temps exaltant. »

William Cloutier : « Outre le soir de première où le poids du monde a quitté mes épaules, je dirais que le moment le plus exaltant fut quand Luc Plamondon m’a découvert. Il est venu me voir chanter dans un spectacle que je faisais avec Lunou. On dit qu’on choisit de faire Starmania. Moi, c’est Starmania qui m’a choisi. »

Et le moment le plus angoissant ?

Gabrielle Lapointe : « Un soir à Reims, alors que je descendais du plafond accrochée à un harnais, il y a eu un problème technique. Tout s’est arrêté. Je suis remontée très vite et redescendue très vite. J’ai eu très peur. Après, on m’a expliqué que c’était impossible que je tombe. Mais j’aurais aimé le savoir avant [rires]. »

Miriam Baghdassarian : « À un moment, il y a eu des problèmes dans ma famille qui vit ici. Je n’entrerai pas dans les détails. Et moi, j’étais en France et il fallait que je continue à chanter tous les soirs. Mon personnage extériorise beaucoup de choses. Ça m’a aidée à passer à travers cet instant difficile. »

William Cloutier : « Vocalement, on fait un véritable marathon. On interprète de grandes chansons. C’est angoissant quand on sait qu’on est en difficulté, mais qu’il faut le faire. On se demande si ça va tenir. Étrangement, avec l’adrénaline et le public, il y a une magie qui opère. »

David Latulippe : « En décembre 2022, ça faisait deux mois que le spectacle roulait. J’ai eu une grosse grippe et j’étais très malade. Le problème, c’est que ma doublure était aussi malade. Il y a un soir, je n’avais pas le choix, j’ai dû chanter [c’est lui qui interprète le spectaculaire Blues du businessman]. Je suis sorti de scène en crise de panique. C’était terrible. »

PHOTO ALAIN ROBERGE, LA PRESSE Heidi Jutras (à gauche) et Gabrielle Lapointe

Heidi Jutras : « Pour moi ce fut l’apprentissage du spectacle. Au départ, j’entrais dans la troupe comme doublure. Une fois arrivée à Paris, en janvier 2023, j’ai appris que j’allais tenir le rôle de façon régulière. Ça change tout. Ça multiplie le stress. »

Quel est le point commun que vous avez avec votre personnage ?

Gabrielle Lapointe : « Cristal fait un gros changement dans sa vie. Elle était une présentatrice de télé et elle devient terroriste. Ça ne me ressemble pas. Je suis très indécise dans la vie. Là où on se rejoint, c’est dans notre quête de la vérité. Elle change de camp parce qu’elle veut respirer. »

Heidi Jutras : « Il y a un côté très solitaire chez Marie-Jeanne dans lequel je me sens bien. J’ai souvent besoin de recharger les batteries seule. Elle se questionne beaucoup. J’ai cette constante remise en question. Quand j’arrive à la fin de Complainte de la serveuse automate, je me sens proche d’elle. »

William Cloutier : « Johnny Rockfort est mon antipode. C’est intéressant à jouer pour quelqu’un qui n’est pas habité par la violence. C’est le côté résistant qui nous unit. Il refuse de se soumettre à l’autorité. Il cherche sa place dans un monde qui ne lui ressemble pas. Moi, je me sers de mes chansons pour passer des messages. »

PHOTO ALAIN ROBERGE, LA PRESSE Miriam Baghdassarian et David Latulippe

David Latulippe : « Zéro Janvier cache toujours sa véritable personnalité, sauf lorsqu’il chante Le blues du businessman. Il se laisse aller dans son corps. C’est donc le seul moment où je peux chanter comme moi, bouger comme je veux. Là, on se retrouve tous les deux. »

Miriam Baghdassarian : « J’arrive à être Sadia dans presque tout sauf que je ne tue pas les gens et je ne les manipule pas [rires]. Je suis une personne très calme dans la vie. Mais Sadia m’a montré que les émotions qu’elle vit, tout le monde peut les vivre. »

PHOTO ALAIN ROBERGE, LA PRESSE Cinq membres de la troupe de Starmania devant la Place Bell à Laval. Sur la photo, William Coutier