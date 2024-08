Plusieurs ont cru que le public avait fait le tour de Starmania. Mais voilà qu’une nouvelle version fait entrer cette œuvre dans l’intemporalité. Acclamée par un million de spectateurs en France, la troupe débarque enfin chez nous. Une autre occasion de s’enorgueillir du talent des artistes québécois.

Les artistes québécois qui font partie de la nouvelle production de Starmania forment un noyau tricoté serré. On sent beaucoup de complicité entre David Latulippe (Zéro Janvier), Miriam Baghdassarian (Sadia), Gabrielle Lapointe (Cristal), William Cloutier (Johnny Rockfort) et Heidi Jutras qui, depuis janvier dernier, interprète le personnage de Marie-Jeanne.

Quand on les interviewe tous les cinq, les blagues et les fous rires sont faciles et nombreux. Après la réponse d’un des interprètes, il n’est pas rare d’entendre un « c’est beau ce que tu viens de dire » de la part d’un autre.

Les artistes québécois ont chanté dans les plus grandes villes de France au cours des 18 derniers mois. Ils se sont surtout produits sur l’immense plateau de la Seine musicale, à Boulogne-Billancourt, là où cette nouvelle production de l’opéra rock de Luc Plamondon et Michel Berger a été créée en novembre 2022 sous la direction de Thomas Jolly, ce prodigieux metteur en scène dont le nom est maintenant sur toutes les lèvres depuis la cérémonie d’ouverture des JO de Paris.

Mais pour ces chanteurs, majoritairement à l’aube de leur carrière, chanter devant le public québécois est un sommet dans cette grande aventure. « Le public français nous offre un accueil fantastique, mais on est sûrs que ça sera encore plus fort ici », m’a confié David Latulippe.

J’ai fait partie des journalistes québécois qui ont assisté en France à la création de cette nouvelle production dont la mise en scène est à couper le souffle. Comme Luc Plamondon l’avait exigé en 1979, lors de la création de l’œuvre, les artistes québécois occupent la moitié des rôles principaux. Laissez-moi vous dire qu’ils sont tous à la hauteur de la situation.

La troupe arrive donc au Québec avec environ 285 représentations au compteur. « On donnera la 300e représentation du spectacle à la Place Bell, le 10 août, à 20 h », m’a dit fièrement Miriam.

Même si Starmania est un énorme spectacle musical, rien ne laissait présager qu’il allait de nouveau rencontrer le succès. « On sentait bien que ça se passait bien lors des répétitions, dit David Latulippe. Mais on n’est jamais sûr de rien. Un spectacle comme celui-là, ça peut durer 30 ou 100 soirs. La réponse a été incroyable. »

Un public varié

Justement, qui vient voir Starmania en France ? « Au début, c’était surtout ceux qui connaissaient l’œuvre, dit Miriam Baghdassarian. Avec le temps, on a vu arriver des jeunes. » Il faut dire que la troupe est jeune et que le cadre imaginé par Thomas Jolly a tout pour plaire à la jeune génération.

Les spectateurs québécois verront le même spectacle qui a été présenté en France. Rien n’a été réduit ou retiré. La Place Bell de Laval sera équipée d’une immense scène où les éléments de décors et les prouesses scéniques pourront être pleinement déployés. « Le décor et le format de la scène font en sorte qu’on ne peut pas jouer n’importe où, explique Heidi Jutras. Il y a plusieurs exigences techniques. »

On a beaucoup dit que cette nouvelle mouture est aujourd’hui perçue comme une sorte de prophétie. « C’est fou de voir ce constructeur de gratte-ciel qui, par soif de pouvoir, se lance en politique, dit William Cloutier. La fin de Starmania, c’est l’écroulement de la plus haute tour de l’Occident à la suite d’un attentat terroriste. C’était un spectacle qui était une utopie du pire. On arrive en 2024 et on se rend compte que beaucoup de choses avaient été annoncées. »

Et que dire de ce président de la République qui épouse un sex-symbol pour gonfler sa notoriété ? Et de l’omniprésence des médias ? Et de la montée de la violence ?

Ceux qui iront voir le spectacle à Laval feront sans doute ces mêmes observations. De spectacle visionnaire, Starmania est devenu, 40 ans après sa naissance, d’une troublante actualité.

« Les personnages portent en eux des enjeux très contemporains, reprend William Cloutier. Sadia est trans, Ziggy est homosexuel et il n’est pas réduit uniquement à cette caractéristique. Même Johnny Rockfort, qui pourrait être son intimidateur, ne fait jamais allusion à son homosexualité. C’est dit, c’est assumé, comme aujourd’hui. »

Le talent avant la célébrité

L’un des thèmes de Starmania est l’obsession de la célébrité. J’ai voulu savoir si, après plusieurs mois de représentations en France, nos artistes québécois sont devenus de grandes vedettes chez nos cousins. Ma question les a fait rire. « Les filles portent toutes des perruques sur scène, dit Gabrielle Lapointe. Nous sommes donc méconnaissables en dehors de ça. »

Miriam Baghdassarian, qui fait une flamboyante Sadia, a eu la surprise un jour de se faire demander un égoportrait avec des admirateurs. Elle en était très fière. « On m’a ensuite demandé si je faisais partie des danseuses », lance-t-elle en riant.

Les interprètes ont toutefois remarqué la présence de spectateurs d’origine asiatique complètement fous du spectacle. « Certains sont venus nous voir une vingtaine de fois, dit Miriam Baghdassarian. Ils arrivent habillés dans des costumes qui ressemblent aux nôtres. C’est fou ! »

Bien sûr que les artistes québécois de la troupe seront mis en valeur lors des représentations au Québec. Certains se feront remplacer une fois par semaine. Mais Heidi Jutras, William Cloutier et Gabrielle Lapointe, qui n’ont pas de doublure, devront être présents à chaque représentation, ce qui ne les rend pas malheureux. Et s’il vous arrive quelque chose, que faites-vous ? ai-je demandé, d’un air inquiet. « Il ne peut rien nous arriver », dit Gabrielle Lapointe en souriant.

Il n’y a pas doute, ces jeunes artistes n’ont pas à quitter l’univers souterrain de leur personnage. Le soleil, ils l’ont déjà trouvé. Et visiblement, comme l’a écrit Plamondon, ils veulent être heureux avant d’être vieux.

À la Place Bell du 6 au 18 août

