Carmen chez Disney

« Un grand cinéaste signe le plus célèbre des opéras. » Avec un tel slogan, l'Opéra de Montréal met la barre bien haut pour sa production de Carmen, le chef-d'oeuvre de Bizet qui fait partie du top 5 des opéras les plus joués dans le monde, avec La flûte enchantée de Mozart et La Traviata de Verdi.

Or, pour ses débuts dans le monde de l'art lyrique, Charles Binamé signe un spectacle honnête et respectueux de l'ouvrage - sans plus. On ne distingue rien de nouveau ni de révolutionnaire dans sa lecture du récit inspiré d'une nouvelle de Mérimée. Dans l'ensemble, sa direction est soignée, ses tableaux sont spectaculaires, mais paradoxalement, rien n'étonne ou n'émeut dans son ouvrage.

Durant près de trois heures, son Carmen est un festival des beaux costumes (Dominique Guindon) et des éclairages soignés (Alain Lortie, un maître de la lumière), dans un décor imposant, mais quelque peu encombrant (Olivier Landreville). Cette production en met plein la vue et les oreilles, sous la baguette d'Alain Trudel qui dirige habilement les musiciens de l'Orchestre Métropolitain.

L'amour à mort

Carmen, c'est bien sûr des airs connus et livrés par près d'une centaine d'interprètes, en incluant les choeurs impeccables (dont celui des Petits Chanteurs du Mont-Royal). Toutefois, si Binamé gère bien la circulation sur la scène, sa vision artistique reste en panne de coups d'éclat. Le cinéaste a fait ses devoirs pour illustrer l'Andalousie de 1875, avec son machisme, son catholicisme, ses codes et ses règles sociales que Carmen, femme éprise d'amour et de liberté, ne cesse de transgresser.

Mais cette oeuvre universelle mérite plus qu'une bonne description des moeurs de l'époque.

À l'instar de son héroïne, il faut s'attaquer à Carmen en bousculant les attentes et les conventions. Ici, la mise en scène donne parfois des couleurs de Disney aux remparts de Séville. Comme au début de l'acte 4, alors que les toréadors défilent avec leurs habits colorés à l'entrée de l'arène, sous le regard émerveillé des femmes du monde, avec leurs ombrelles, leurs beaux chapeaux et leurs robes de mousseline. On est davantage dans une comédie musicale, du genre Hello, Dolly !, qu'à la fin de la tragédie de Carmen.

Problème de « casting »