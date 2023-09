PHOTO CHARLES WILLIAM PELLETIER, COLLABORATION SPÉCIALE

L’accueil à Val-d’Or est plus bruyant que la veille. La preuve que l’alchimie fonctionne : après l’enchaînement, dans le premier tiers, de Good Lord et de Disco Fa dodo, qui a été ajoutée au répertoire de la soirée, le public est debout. « On les a crinqués, ils vont se défoncer ce soir ! », constate une de nos voisines. Le spectacle va ainsi à fond de train jusqu’au rappel. « Merci, ça nous donne des ailes ! », lance Jean-François Breau en saluant le public. Et même si Éloi, qu’on a revu dans les coulisses, s’est dit « satisfait à 90 % », on leur confirme que le party a levé comme ils le désiraient, et qu’ils peuvent suivre leur bon vent sans s’inquiéter.