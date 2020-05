Des centaines de danseurs amateurs du Grand Continental ont filmé une danse en ligne virtuelle, enregistrée en direct et qu’il est possible de visionner sur les réseaux sociaux.

Marissa Groguhé

La Presse

Depuis la mi-avril, sous l’initiative du chorégraphe Sylvain Émard, fondateur du Grand Continental, des tutoriels en ligne en direct ont été offerts sur la page Facebook du groupe.

Six répétitions et plus de 12 000 visionnements plus tard, quelques centaines de personnes ont pu apprendre la danse. Ils se sont réunis mardi dernier pour performer et se filmer, chacun depuis leur domicile, pour l’événement Grand Continental — Format chez soi.

> Visionnez une vidéo du Grand Continental

Des danseurs âgés de 6 à 94 ans et venant de partout à travers le monde, du Québec à la Nouvelle-Zélande, ont participé à l’événement.

Il est encore possible d’apprendre la chorégraphie en ligne.