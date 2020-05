Quarantine : Through the Eyes of Cirque du Soleil Artists a été vu sur YouTube près de 50 000 fois depuis sa mise en ligne samedi soir.

PHOTO TIRÉE DU FILM QUARANTINE : THROUGH THE EYES OF CIRQUE DU SOLEIL ARTISTS

Des artistes du Cirque du Soleil ont témoigné à leur façon de leur confinement depuis deux mois. Résultat : un film court de 23 minutes réalisé par le metteur en scène Mukhtar Omar Sharif Mukhtar.

Jean Siag

La Presse

Le film baptisé Quarantine : Through the Eyes of Cirque du Soleil Artists (Confinement : À travers les yeux d’artistes du Cirque du Soleil) a été vu sur YouTube près de 50 000 fois depuis sa mise en ligne samedi soir. The New York Times a même mis un lien sur son site web vendredi.

> Visionnez le film ici

Filmé sans budget par leurs proches — conjoints et enfants — la plupart du temps avec leurs téléphones, on peut voir à l’œuvre neuf artistes qui travaillaient jusqu’à récemment avec le Cirque. Parmi eux, on reconnaît Uzeyir Novruzov, Spencer Novich, Brittany Gee-Moore ou encore Eliana Girard.

Le projet initié par Mukhtar (Messi10) et ses complices Taras Shevchenko et Hugo Bombardier (alias Montecristo), qui a composé la musique.

On peut y voir des numéros d’équilibre, de clown, de mât chinois, de corde lisse ou de contorsion, mais tous ont en commun un thème : le confinement. Un projet qui montre toute la créativité de cette communauté qui vit de plein fouet la crise de la COVID-19 et la fermeture des théâtres.