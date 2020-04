Le Cirque du Soleil ne peut plus présenter ses spectacles de par le monde, mais l’entreprise montréalaise propose à ses millions de fans un spectacle de 60 minutes à voir dans le confort de sa maison par l’entremise de sa plateforme CirqueConnect.

André Duchesne

La Presse

Ce vendredi, à compter de 15h, on pourra y voir les moments les plus impressionnants du spectacle Amaluna, ainsi que des images exclusives des spectacles Volta et Bazzar.

> Consultez la plateforme CirqueConnect : https://www.cirquedusoleil.com/fr/cirqueconnect