La situation se corse pour le Cirque du Soleil qui a annoncé samedi soir la suspension de ses six spectacles permanents de Las Vegas à partir du 15 mars.

Jean Siag

La Presse

Après avoir annoncé l’annulation ou le report de la plupart de ses spectacles de tournée, dont le lancement à Montréal de sa nouvelle création Sous un même ciel, qui était prévu le 23 avril, le Cirque du Soleil annonce la suspension temporaire de ses six spectacles permanents de Las Vegas.

Mystère, O, Zumanity, Kà, The Beatles LOVE, et Michael Jackson One seront arrêtés dès demain, a annoncé le Cirque, qui dit vouloir ainsi se conformer aux recommandations de l’OMS et des Centers for Disease Control and Prevention (CDC).

Le spectacle de Blue Man Group, acquis par le Cirque l’an dernier et présenté à l’Hôtel-Casino Luxor, est lui aussi suspendu.

« Dès le début de l’éclosion du coronavirus, le Groupe a pris des mesures rigoureuses afin de bien protéger les équipes de travail et le public, a écrit le Cirque dans un communiqué. Notre priorité a toujours été et demeure la santé et la sécurité de nos artistes, de nos partenaires, de nos employés et de notre public. »

Le nouveau spectacle en résidence à Orlando, Drawn to Life, qui devait être lancé le 20 mars à Disney Springs, est aussi compromis, Disney ayant fermé son parc d’attractions. Le spectacle mis en scène par Michel Laprise devait remplacer La Nouba, qui avait tenu l’affiche pendant près de 20 ans.

Les billets achetés pour les représentations annulées à Las Vegas seront automatiquement remboursés d’ici 30 jours. Une foire aux questions a été mise en ligne par le Cirque.