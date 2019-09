Plusieurs spectacles de cirque prendront l’affiche dans les prochaines semaines. Aperçu des six pièces incontournables de l’automne.

Jean Siag

La Presse

Seul ensemble

Cirque Éloize

Du 26 septembre au 20 octobre au Théâtre St-Denis

Le spectacle hommage au leader d’Harmonium, Serge Fiori, reprend l’affiche du St-Denis après une première série de représentations le printemps dernier.

La pièce acrobatique mise en scène par Benoît Landry est un formidable voyage dans l’univers musical du groupe mythique des années 70, dont les plus grands succès ont été remixés par Louis-Jean Cormier.

Côté cirque, sans nécessairement réinventer la roue, le metteur en scène réussit à recréer la fantaisie de ces années folles.

PHOTO OLIVIER JEAN, ARCHIVES LA PRESSE Tabarnak, du Cirque Alfonse

Tabarnak

Cirque Alfonse

Du 2 au 12 octobre à la TOHU

Succès critique et public du festival Montréal Complètement cirque il y a deux ans, Tabarnak, cette « messe à gogo surréaliste », est de retour après une fructueuse tournée en Europe, notamment au théâtre Bobino de Paris, au Fringe Festival d’Édimbourg et au populaire Festival grec de Barcelone.

La troupe de Saint-Alphonse-Rodriguez menée par la famille Carabinier-Lépine partage la scène avec le trio de musique électro-trad de David Simard, qui est le sel de cette production mise en scène par Alain Francoeur.

PHOTO VIVIANA CANGIALOSI, FOURNIE PAR FINZI PASCA Per te. (Pour toi), de Finzi Pasca

Per te. (Pour toi)

Finzi Pasca

Le 23 octobre au Théâtre Gilles-Vigneault (Saint-Jérôme)

Du 25 au 27 octobre au Théâtre Outremont (Montréal)

Du 30 octobre au 1er novembre au Diamant (Québec)

Per te. (Pour toi) a été créée en 2016, quelques mois après la mort subite de Julie Hamelin, cofondatrice du Cirque Éloize et de la compagnie Finzi Pasca.

La conceptrice et productrice était âgée de seulement 43 ans. Son amoureux, le metteur en scène Daniele Finzi Pasca, a créé ce spectacle-hommage dans l’urgence.

La pièce théâtrale et acrobatique, qui compte 11 artistes sur scène, a été présentée à Lugano où Finzi Pasca a ses quartiers, mais c’est la première fois qu’elle sera montée au Québec.

PHOTO PEDRO GREIG, FOURNIE PAR CIRCA Humans, de Circa

Humans

Circa

Du 5 au 10 novembre à la TOHU

La troupe australienne Circa est l’une des compagnies chouchoutes de la TOHU, qui l’a invitée ici à près d’une dizaine d’occasions.

Cette fois, la bande dirigée par Yaron Lifschitz présente sa plus récente création Humans, qui mêle (comme à son habitude) danse contemporaine et figures acrobatiques.

Malgré les changements de concept, de musique et de scénographie, Circa nous a habitués à des spectacles d’une grande qualité où les interprètes repoussent sans cesse les limites de ce qu’il est possible de faire.

Avec le moins d’appareils de cirque possible.

PHOTO BERNARD BRAULT, ARCHIVES LA PRESSE Le premier spectacle sur glace du Cirque du Soleil, Crystal, avait été présenté en décembre 2017.

Axel

Cirque du Soleil

Du 12 au 15 décembre au Centre Vidéotron (Québec)

Du 19 au 29 décembre au Centre Bell

Le succès de la première production sur glace du Cirque, Crystal (qu’avaient mise en scène Shana Carroll et Sébastien Soldevila en décembre 2017), a encouragé la direction à répéter l’expérience.

Axel est cette promesse du Cirque. Elle sera présentée pendant les Fêtes à Québec et à Montréal.

On sait peu de choses de cette nouvelle production qui réunira à nouveau artistes de cirque et patineurs artistiques professionnels, sauf que les projections et les effets visuels seront au cœur de la création et qu’elle sera mise en scène par Fernand Rainville.

PHOTO SÉBASTIEN DUROCHER, FOURNIE PAR FLIP FABRIQUE Blizzard, de Flip Fabrique

Blizzard

Flip Fabrique

Du 24 au 28 septembre au Diamant (Québec)

Du 17 décembre au 5 janvier à la TOHU

Nouvelle création du collectif de Québec, qui a présenté tout l’été son spectacle gratuit Féria à la place Jean-Béliveau (de Québec).

Blizzard, créé par Bruno Gagnon et sa bande (dans une mise en scène de leur complice Olivier Normand), est défendu par quelques-uns des artistes d’origine (dont Bruno Gagnon et Hugo Ouellet-Côté), mais plusieurs nouveaux visages se sont joints au groupe qui revient d’une tournée en Europe.

Une étape décisive dans la croissance de cette troupe ambitieuse, qui a été adoptée à Montréal dès ses débuts.