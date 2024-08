Le festival Fierté Montréal a annoncé qu’en raison des pluies torrentielles et des fortes rafales, l’organisation se voit dans l’obligation d’annuler ses activités extérieures prévues vendredi, notamment la Journée communautaire dans le Village, ainsi que la Soirée 100 % Drag sur l’Esplanade du Parc olympique. Ce spectacle est partiellement reporté à samedi.

« La tempête tropicale Debby ne nous empêchera pas de célébrer notre fierté, c’est pourquoi nous sommes en train de travailler très fort avec les artistes et producteur·rice·s pour vous offrir une journée inoubliable le samedi 10 août, avec une programmation encore plus diversifiée et un site complètement ensoleillé. Restez à l’affût de nos médias sociaux pour les détails à venir », indique l’organisation du festival par voie de communiqué.

« Pour l’instant, préparez-vous à vivre la Fierté, demain, samedi 10 août à partir de 15 h. sur l’Esplanade du Parc olympique, et dès 11 h sur la rue Sainte-Catherine Est, pour la Journée communautaire. »