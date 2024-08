Pour la danse et la musique

C’était jeudi soir la première officielle du spectacle musical Don Juan, 20 ans après sa création au Québec. Un spectacle de grande envergure mis en scène avec inventivité par Gilles Maheu, qui se distingue particulièrement pour ses segments dansés.

Ce sont en effet la quinzaine de danseurs de flamenco, ainsi que les trois musiciens menés par José Manuel Fernandez, qui sont le sel de cette production en deux actes chorégraphiée et mise en scène au quart de tour.

Les tableaux dansés de Don Juan sont un pur ravissement. On en vient même à se demander si ce spectacle aurait pu faire l’économie de quelques chansons, un brin tartignolles.

Rappelons que l’histoire imaginée par Félix Gray est inspirée d’une pièce de Tirso de Molina, Burlador de Sevilla, qui a créé le personnage de Don Juan en 1616. Un séducteur impénitent et un libertin de catégorie olympique, qui a plus tard inspiré Molière et Mozart.

PHOTO ALAIN ROBERGE, LA PRESSE Les segments dansés de Don Juan sont les plus entraînants et les plus émouvants de cette production.

L’action se passe donc à Séville, en Espagne, et l’histoire qui nous intéresse commence par un duel entre Don Juan (Gian Marco Schiaretti) et un commandeur, qu’il tue après avoir séduit sa fille. Seulement voilà, le spectre de l’homme lui apparaît après sa mort et lui jette un sort : il sera « condamné à l’amour ».

Il y en a qui donneraient un rein pour recevoir ce « sort », mais pour Don Juan, séducteur en série et nullement intéressé à se trouver dans une relation de couple, pourrait-on dire aujourd’hui, c’est effectivement de mauvais augure.

Faisant fi de cette malédiction, Don Juan fera ce qu’il sait faire de mieux : séduire et puis briser des cœurs. Tout cela au grand dam de sa femme Elvira (Alyzée Lalande), de son meilleur ami Don Carlos (Olivier Dion) ou encore de son père Don Luis (Robert Marien), qui l’incite à changer. En vain.

Puis le fameux sort s’accomplira, mais de la manière la moins subtile qui soit. En apercevant au loin une sculptrice nommée Maria (Cindy Daniel), notre Don Juan olympique tombera amoureux en un claquement de doigts. Sans même lui avoir parlé. Et par le plus grand des hasards, cet amour sera réciproque.

Vous l’aurez compris, il faut avoir la foi pour jouir pleinement de ce spectacle de plus de 2 h 30 (avec entracte).

Pour narrer cette histoire, ce sont plus de 35 chansons qui sont au programme (18 pour chacun des deux actes). Et même si certaines pièces (jolies) sont devenues des classiques – on pense à Changer, Belle Andalouse, Seul ou Les fleurs du mal, certaines chansons sont des bluettes un peu simplettes.

« Les femmes c’est plus beau que les étés… C’est plus beau que les hivers… » Il me semble que le plus grand mérite de Don Carlos dans Les femmes, par exemple, a été de chanter cette pièce sans éclater de rire. Cela dit, le public a semblé apprécier… Peut-être que cette prose est sous-estimée.

Parlant des interprètes, ils livrent tous une très belle performance, à commencer par Gian Marco Schiaretti, qui a repris le rôle de Don Juan de Jean-François Breau. L’acteur et chanteur italien chante magnifiquement, en plus de se déplacer avec l’aisance et le charisme commandé par son personnage.

Mention spéciale à Philippe Berghella dans son rôle de Raphaël, le fougueux amoureux de Maria, qui provoquera Don Juan dans un duel funeste à la fin du deuxième acte, après avoir découvert qu’ils étaient « en relation ». Une vengeance qui complétera le fameux sort du commandeur.

Enfin, un mot sur les projections – une nouveauté par rapport aux productions précédentes – qui permettent à la fois d’ajouter des éléments de décors (virtuels) à ceux déjà en place, qui incluent de très belles montures de chevaux.

Avec les éclairages d’Axel Morgenthaler et la scénographie de Guillaume Lord, deux artistes qui ont notamment travaillé avec le Cirque du Soleil, ainsi que la conception vidéo de Randy Gonzalez, Don Juan est un beau joyau qu’on peut apprécier malgré l’épaisseur du crémage dans les chansons.