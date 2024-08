La nouvelle production de Starmania, spectacle visionnaire créé il y a 45 ans par Luc Plamondon et Michel Berger, arrive enfin au Québec, après avoir connu un immense succès en France. Notre critique en est sorti secoué. Et ravi.

La constellation de Luc Plamondon est remplie de bonnes étoiles !

Il y a l’étoile brillante de Michel Berger, qui lui a laissé d’éternelles mélodies. Il y a aussi celles des générations de stars de la francophonie ; plusieurs interprètes de talent ayant repris ses chansons depuis un demi-siècle. Or maintenant, l’auteur peut compter sur l’étoile montante de la mise en scène en Europe, Thomas Jolly, homme de théâtre shakespearien et artiste derrière la cérémonie d’ouverture des Jeux olympiques de Paris.

PHOTO PATRICK BEAUDRY, FOURNIE PAR LA PRODUCTION LA TRIBU Luc Plamondon, au centre, avec les interprètes William Cloutier (à gauche) et Gabrielle Lapointe, au salut à la première québécoise de Starmania, mercredi soir à la Place Bell

Avec la collaboration d’une magnifique équipe de collaborateurs et de concepteurs (on y reviendra), le metteur en scène a modernisé le célèbre opéra rock créé en 1979, à Paris. Le résultat est grandiose ! Un spectacle brutal et éclatant, sombre et lumineux, d’un peu plus de trois heures avec un entracte. Et porté par une jeune et énergique distribution à la Place Bell, jusqu’au 18 août.

De Cristal à Zéro Janvier, les protagonistes de Starmania sont des archétypes d’une humanité souffrante et de son besoin constant de changement. Plamondon ne raconte pas une histoire, mais plutôt des destins imbriqués les uns dans les autres. De la star de cinéma nostalgique de sa gloire perdue (Stella Spotlight) au jeune danseur mythomane rêvant d’une carrière mondiale (Ziggy), en passant par le politicien despote (Zéro Janvier), le mystérieux gourou et le rebelle en manque d’amour (Johnny Rockfort), ces personnages forment aussi une constellation… qui finira par s’éteindre à force de vouloir trop briller.

PHOTO ANTHONY DORFMANN, FOURNIE PAR LA PRODUCTION Il y a des moments de grâce de cette production qui donnent des frissons.

Les Québécois à l’honneur

Comme à la création et aux reprises, les artistes québécois sont nombreux dans cette nouvelle production. Et ils sont tous à la hauteur. David Latulippe, le solide interprète de Zéro Janvier, chante une version époustouflante du Blues du businessman ; Miriam Baghdassarian (Sadia) livre une électrisante interprétation de Ce soir on danse à Naziland ; Gabrielle Lapointe (Cristal) offre de très belles versions de Monopolis et Besoin d’amour ; le très talentueux William Cloutier (le lauréat de Star Académie 2021) nous émeut avec Quand on arrive en ville et, surtout, S.O.S. d’un Terrien en détresse, l’hymne de Johnny Rockfort. Un tour de force de Cloutier qui nous rappelle les prouesses vocales de Daniel Balavoine !

Il y a aussi la Québécoise Heidi Jutras qui joue, en alternance avec la Française Alex Montembault, le personnage de Marie-Jeanne, la serveuse automate. Cette dernière a joué mercredi soir. Et Montembault a touché le public à plusieurs reprises, en entonnant des classiques comme Un garçon pas comme les autres et Le monde est stone. Sublime chanson qui arrive avec une finale crépusculaire. L’un des moments de grâce de cette production qui donnent des frissons, à la fois d’émerveillement, devant la beauté du monde, et de chagrin, face à notre capacité d’autodestruction.

PHOTO ANTHONY DORFMANN, FOURNIE PAR LA PRODUCTION Gabrielle Lapointe (Cristal) dans Starmania, entourée des danseurs de la troupe, lors de la tournée du spectacle à Rouen

Un spectacle en lumière !

Il faudrait épuiser le dictionnaire des adjectifs pour résumer cette mouture de Starmania. La scénographie gigantesque et tout en hauteur d’Emanuelle Favre ; des projections vidéo superbes de Guillaume Cottet ; d’impressionnantes chorégraphies de Sidi Larbi Cherkaoui, exécutées avec brio par une quinzaine de danseurs ; une puissante direction musicale de Victor Le Masne et ses musiciens ; des éclairages fabuleux de Thomas Dechandon, avec un système de projecteurs inédit au théâtre, dont les faisceaux en 3D créent un ballet céleste sur la scène et dans la salle.

Notre seul bémol : la grandeur et la froideur de l’amphithéâtre. La Place Bell n’a pas la configuration d’une salle comme la Seine Musicale à Paris, où a été joué Starmania et où il le sera à son retour en France. Et selon ses places, on ne voit pas bien le jeu des interprètes, trop loin et souvent dans la pénombre. On aurait aimé avoir des écrans géants, comme dans les concerts rock. Reste que transporter ici cette gigantesque production, sans rien modifier, tient de l’exploit en soi.

On dit parfois que la faiblesse de Starmania est son livret. Plutôt mince pour une comédie musicale, sans la puissance des chansons devenues des tubes intergénérationnels. « Le pouvoir de ces standards est tel que la fable de Starmania s’est effacée derrière les chansons », a confié Jolly en entrevue l’an dernier. Or, c’est ici que le génie de Jolly opère. Car il a ressuscité la fable de l’auteur.

PHOTO ANTHONY DORFMANN, FOURNIE PAR LA PRODUCTION Alex Montembault incarne le personnage de Marie-Jeanne, la serveuse automate.

« Si vous n’étiez pas qui vous êtes, qui voudriez-vous être ? », demande Cristal à Zéro Janvier. Thomas Jolly, grand amoureux de Shakespeare, a sans doute vu dans cette réplique le « Être ou ne pas être » de Luc Plamondon ? Pour mieux plonger dans la noirceur, le tragique et le côté apocalyptique du sous-texte de Starmania.

Son spectacle est un cri déchirant sur l’état du monde. Celui d’hier comme d’aujourd’hui.

Starmania à la Place Bell, à Laval, jusqu’au 18 août

